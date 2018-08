Regional sehr unterschiedliche Folgen der Trockenheit

Viel zu wenig Regen hat Tausende Höfe in akute Finanznot gebracht. Nun ist klar: Der Bund springt ihnen erstmals seit 15 Jahren wieder mit direkter Dürre-Unterstützung bei. Nach vorläufigen Ergebnissen liegen die Erträge je Hektar um 16 Prozent unter dem Schnitt der drei Vorjahre. Die Auswirkungen seien regional aber sehr unterschiedlich, hieß es gestern in Berlin. Schäden und Interesse an Hilfsprogrammen meldeten nun 14 Länder an, nur Rheinland-Pfalz und das Saarland nicht.

Rheinland-Pfalz: Deutschlandweit haben einzig die Bauern in Rheinland-Pfalz im trockenen Hitzesommer 2018 keine Einbußen bei der Getreideernte hinnehmen müssen. Nach der gestern vorgestellten Übersicht übertraf die Erntemenge bei Getreide den Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 um drei Prozent. Rheinland-Pfalz werde sich an dem Programm des Bundes nicht beteiligen, „weil die Trockenheit bei uns keine existenzbedrohenden Ausmaße angenommen hat“, teilte das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium mit.

Hessen: Das hessische Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden hatte zuletzt geschätzt, dass die hessischen Bauern Ernteausfälle von bis zu 180 Millionen Euro zu verkraften haben. Für Willi Billau, den Vorsitzenden des südhessischen Bauernverbands Starkenburg, ist die nun vom Bund in Aussicht gestellte Hilfe „viel zu wenig“. Die Schäden durch die Dürre beliefen sich auf insgesamt über zwei Milliarden Euro. „Es wäre wünschenswert gewesen, dass die Bauern eine Milliarde bekommen, wie vom Bundesverband gefordert“, sagte Billau. Nun sei es wichtig, die verhältnismäßig geringe Summe auf die Betriebe zu verteilen, die die größten Einbußen erlitten hätten. Billau, selbst aktiver Landwirt in Lampertheim, befürchtet, dass dieses Dürrejahr den Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft beschleunigen werde und weit mehr vor allem kleine Betriebe aufgeben, als bisher absehbar war. Billau: „Ich habe noch nie so viele frustrierte Bauern gesehen wie in diesem Jahr.“

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg liegt die diesjährige Getreideernte nach Angaben des Statistischen Landesamts Stuttgart rund fünf Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart zufolge wird aktuell von einem Schadensvolumen von 50 Millionen Euro ausgegangen, das vor allem den Futteranbau betrifft. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sagte gestern, man brauche nun ein pragmatisches, schnell umsetzbares Verfahren. Der agrarpolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Martin Hahn, hingegen zeigte sich enttäuscht. „Ich hätte mir deutlich mehr erwartet. Vor allem ärgert mich, dass der Bund die Notfallhilfe nur zu 50 Prozent finanziert, den Rest sollen die Länder übernehmen.“ Große Fragezeichen gebe es in Baden-Württemberg dem Landesministerium zufolge aber noch bei Feldfrüchten wie etwa Mais, Zuckerrüben oder aber Kartoffeln, die noch nicht abgeerntet wurden.

Auch der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd kann die Folgen für Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln noch nicht absehen, wie Verbandssprecher Andreas Köhr dieser Zeitung sagte – gegebenenfalls müsse das Land Rheinland-Pfalz doch noch in das Hilfsprogramm einsteigen. dpa/malo/mas

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018