Reine Luft als oberstes Ziel

Brüssel/Luxemburg.Das Gutachten ist unmissverständlich und lässt keinen Spielraum: Die Richtlinie der EU in der jüngsten Fassung von 2015 habe das Ziel, „die menschliche Gesundheit zu schützen“. Deshalb müssten die von der Gemeinschaft vereinbarten Grenzwerte etwa für Stickoxid und Feinstaub strikt eingehalten werden.

Generalanwältin Juliane Kokott (61), eine deutsche Juristin, hat es ausgearbeitet und gestern am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vorgestellt. Bis zum endgültigen Urteil wird es noch Wochen oder Monate dauern. Dabei sind die Richter frei, die Ausarbeitungen der Generalanwälte zu beachten oder nicht – in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle folgen sie allerdings den Empfehlungen. Sollte dies so kommen, könnte die deutsche Debatte um Stickoxid und Fahrverbote in den Innenstädten eine entscheidende Wende nehmen. Schließlich hatten die Unionsparteien in Berlin in den vergangenen Wochen versucht, den Sinn punktueller Messungen an besonders verkehrsträchtigen Straßen zu bezweifeln.

Das Gutachten weist die Kritik zurück. Es stellt fest: Grundlage für Maßnahmen zur Luftreinhaltung sollen die Ergebnisse der einzelnen Messstationen sein, nicht der Durchschnitt mehrerer Anlagen. Schließlich seien Gesundheitsbeeinträchtigungen dort zu befürchten, wo die Grenzwerte nicht beachtet würden. „Ob die Überschreitung im Durchschnitt das gesamte Gebiet oder den Ballungsraum betrifft, ist für dieses Risiko nur von begrenzter Bedeutung“, heißt es in einer Erklärung des Gutachtens. Dies bringe, so die Generalanwältin, der „Witz über den Statistiker treffend zum Ausdruck, der in einem See ertrinkt, obwohl dieser im Durchschnitt nur wenige Zentimeter tief“ sei.

Auslöser des Verfahrens war eine Klage mehrerer Belgier, die in der Hauptstadtregion Brüssel leben. Sie hatten gemeinsam mit der Umweltorganisation ClientEarth kritisiert, dass es für das Gebiet der belgischen Hauptstadt keinen ausreichenden Luftqualitätsplan gebe. Deshalb forderten sie, dass Gerichte die Behörden kontrollieren und zur Aufstellung von Messstationen zwingen dürfen. Das bejahte die Generalanwältin gestern. Zwar hätten die zuständigen Behörden bei der Installation einen gewissen Ermessensspielraum. Die innerstaatlichen Gerichte dürften die Kommunen und ihre Verwaltungen jedoch dazu anhalten, entsprechende Messstationen aufzustellen. Denn das EU-Recht verlange eine richterliche Kontrolle, um dem Schutz von Leben und Gesundheit der Anwohner gerecht zu werden.

Fahrverbote nur eine Option

In Deutschland begrüßte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelt-Hilfe (DUH), Jürgen Resch, gestern das Gutachten: „Wir müssen Gesundheitsschutz vor allem für besonders sensible und häufig vorerkrankte Mitmenschen betreiben.“ Deshalb sei es richtig, wenn die DUH vor Gericht Maßnahmen wie Fahrverbote erstreite. Von denen ist im Gutachten nicht die Rede, sondern lediglich von geeigneten Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Damit darf sich die EU-Kommission bestätigt fühlen. Sie hatte vor wenigen Wochen erklärt, dass das nicht automatisch Fahrverbote sein müssten.

