Reisen wird noch schwieriger

Berlin.Bei Anja Meyer aus Wasserbillig steht das Telefon nicht still. Warum wohl? Wasserbillig liegt in Luxemburg, Mayer ist Friseurin, ihr Laden geöffnet, und die Anrufer sind natürlich Deutsche. So sieht er aus, der kleine Grenzverkehr – nach Luxemburg zum Haareschneiden. Vom Robert Koch Institut (RKI) wird das Großherzogtum als Risikogebiet geführt, die Sieben-Tage-Inzidenz ist höher als in Deutschland. Das Auswärtige Amt warnt „vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Luxemburg“. Aber die Wahrheit ist: Trotz des Lockdowns finden weder Grenzkontrollen statt noch bestehen Quarantänevorschriften für Rückkehrer. Es gibt solche und solche Risikogebiete. Alle Reisenden werden ausgebremst, aber aus manchen Staaten mehr – und aus anderen weniger.

Bei den Risikogebieten gibt es drei Kategorien: „Normale“ Risikogebiete, „Hochinzidenzgebiete“, in denen die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner über 200 liegt. Schließlich „Virusvarianten-Gebiete“, in denen hoch ansteckende Varianten von Sars-CoV-2 stark vorkommen. Als kurz vor Weihnachten aus Großbritannien und Südafrika gefährliche Mutationen gemeldet wurden, begann die Bundesregierung damit, die Auflagen zu verschärfen.

Weltweit gibt es in mehr als 100 Staaten Regionen, die zu den Risikogebieten gehören: fünf in Norwegen, vier in Griechenland, zwei in Finnland. Österreich fällt komplett darunter mit Ausnahme zweier Gemeinden. In Dänemark ist Grönland ausgenommen. Generell gilt: Rückkehrer aus solchen Staaten müssen einen negativen Test vorlegen, den sie aber auch 48 Stunden nach Ankunft nachreichen dürfen. Die Riesenden müssen eine digitale Anmeldung ausfüllen und in Quarantäne gehen, die sie nach fünf Tagen mit einem abermaligen negativen Test abkürzen dürfen.

„Hochinzidenzgebiete“ sind Staaten mit einer Inzidenz über 200. Dazu gehören unter anderem Ägypten, Israel, das Baltikum, Portugal, Serbien, Slowenien, Spanien, Tschechien, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate. Einreisende aus solchen Staaten müssen vor der Einreise einen negativen Test vorlegen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Auch in dieser Gruppe gibt es Ausnahmen, also Staaten, die trotz einer Inzidenz von über 200 auf der Liste fehlen: die Slowakei, Schweden, die Niederlande, Frankreich. Dass mit Tschechien ein direkter deutscher Nachbar betroffen ist, führte wiederum zu Sonderregelungen: Sachsen und Bayern fordern von den Berufspendlern aus Tschechien, dass sie sich nur zwei Mal in der Woche testen lassen. Ausnahmen gibt es für Pendler im Grenzgebiet zu Belgien: Denn ab Mittwoch sind in Belgien bis zum 1. März nicht nötige Reisen verboten.

Zu den „Virusvarianten-Gebieten“ zählten anfangs Großbritannien und Südafrika, später kamen Irland und Brasilien hinzu. Für diese vier Staaten galten schon bisher die strengen Testpflichten, die am Sonntag für die „Hochinzidenzgebiete“ eingeführt wurden. In Europa könnte bald auch Portugal zu einem „Virusvarianten-Gebiet“ erklärt werden. Das RKI beobachtet die Entwicklung dort sehr genau.

