Reisewarnung des Bundes betrifft Teile Kroatiens

Bei Urlaubern beliebt: eine Badebucht in der Nähe von Split. © dpa

Berlin.In Teilen Kroatiens ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt nach oben geschossen – deshalb warnt das Auswärtige Amt nun vor Reisen in zwei Regionen des Urlaubslandes. Die Reisewarnung gilt für die beiden südlichen Verwaltungsbezirke – die sogenannten Gespanschaften – Sibenik-Knin mit dem Nationalpark Krka und Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split sowie den Inseln Brac und Hvar.

Für die Tourismusindustrie in den Gespanschaften sei die Lage aufgrund der Reisewarnung schwierig, sagte der Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt, Romeo Draghicchio, der Deutschen Presse-Agentur. Er zeigte sich aber zugleich erleichtert, dass die Bundesregierung nicht für das ganze EU-Land an der Adria eine Reisewarnung erlassen hat. Für die übrigen 150 000 deutschen Urlauber, die derzeit in Kroatien sind, sowie diejenigen, die noch Reisepläne haben, ändere sich nichts, betonte Draghicchio.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat.

