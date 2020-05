Reisewarnung soll aufgehoben werden

Berlin.Die Bundesregierung will den Weg frei machen für grenzüberschreitenden Urlaub in Europa. Die weltweite Reisewarnung für Touristen soll ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufgehoben werden, wenn die weitere Entwicklung der Pandemie es zulässt. Nachdem Außenminister Heiko Maas (SPD) Gespräche mit europäischen Nachbarstaaten und wichtigen Reiseländern der Deutschen aufgenommen hat, soll die Reisewarnung durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden, die für jedes einzelne Land die Risiken zeigen sollen. Konkret betrifft das Reisen in die Mitgliedstaaten der EU, in Schengen-assoziierte Staaten und in das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland soweit es die Entwicklung erlaubt, heißt es in einem Eckpunktepapier. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020