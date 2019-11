Renten steigen – Abgaben auch

Berlin.Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland können auch in den nächsten Jahren mit spürbaren Zuwächsen bei ihren gesetzlichen Altersbezügen rechnen. Das geht aus dem aktuellen Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung hervor, der dieser Zeitung vorliegt. Steigende Renten bedeuten aber auch, dass mehr Ruheständler künftig steuerpflichtig werden. Zudem steigt der Anteil der zu versteuernden Rente. Nachfolgend die wichtigsten Zahlen und Hintergründe:

Wer erhält überhaupt wie viel Rente?

Laut dem jüngsten Bericht lag die durchschnittliche monatliche Altersrente für Männer am 1. Juli 2018 bei 1150 Euro. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung betrug im Schnitt 814 Euro. Mit 709 Euro fiel die durchschnittliche Altersrente für Frauen zum gleichen Zeitpunkt deutlich niedriger aus. Ein Grund sind die oft kürzeren Arbeitsbiografien bei Frauen. Die Bezüge wegen voller Erwerbsminderung für Frauen lagen im Schnitt ebenfalls bei insgesamt 814 Euro. Bei den genannten Zahlungen sind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bereits abgezogen.

Wie entwickelt sich die Rente?

Zum 1. Juli 2020 wird mit einer Rentenerhöhung von 3,15 Prozent im Westen und 3,92 Prozent im Osten gerechnet. Für Mitte 2021 ist in den alten Ländern ein weiteres Plus von 2,41 Prozent zu erwarten. Im Osten sind es 3,14 Prozent. Auch für die Jahre 2022 und 2023 werden Rentenzuwächse von jeweils fast drei Prozent im Westen sowie jeweils mehr als drei Prozent im Osten prognostiziert. Die Rentenangleichung zwischen Ost und West soll bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein. Aktuell liegt die Standardrente, also eine Rente nach 45 Versicherungsjahren bei stets durchschnittlichem Verdienst, in den neuen Ländern bei 96,5 Prozent des Westniveaus. Im Jahr 1990 waren es nur 40,3 Prozent. Für die gesamte Zeit zwischen 2020 und 2033 prognostiziert die Bundesregierung einen Rentenanstieg um 36,4 Prozent. Das wären durchschnittlich 2,2 Prozent pro Jahr.

Warum muss die Rente zunehmend versteuert werden?

Die Ursache ist ein vom Bundesverfassungsgericht angemahnter Systemwechsel, der seit 2005 stufenweise bis zum Jahr 2040 umgesetzt wird. Es handelt sich um den Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten Besteuerung. Das bedeutet: Die Rentenbeiträge der Beschäftigten werden schrittweise steuerfrei gestellt. Im Gegenzug werden die Auszahlungen im Rentenalter zunehmend steuerlich belastet. Grundsätzlich gilt: Je später die Rente beginnt, desto höher ist der besteuerte Anteil der Bruttorente.

Was bedeutet die Regelung konkret?

Wer bis 2005 in Rente gegangen ist, muss 50 Prozent seiner Rente versteuern. Bei einer Person, die 2019 in Rente geht, sind es bereits 78 Prozent. Laut Finanzministerium rutschen im Steuerjahr 2019 schätzungsweise rund 48 000 Senioren wegen der vorangegangenen Rentenerhöhung neu in die Steuerpflicht. Wie das Ministerium jetzt auf Anfrage der Linksfraktion mitteilte, werden bei einem Ruheständler, der bis 2018 in Rente ging und dabei eine monatliche Bruttorente von 1200 Euro bekam, keine Steuern fällig. Ein Rentner mit den gleichen Bezügen, der 2019 in Rente ging, muss darauf 31 Euro pro Jahr an den Fiskus abführen. Bei einem Neurentner mit einer monatlichen Bruttorente von 1500 Euro werden 430 Euro fällig. Ein Rentner, der mit der gleichen Rente bereits 2010 in den Ruhestand gegangen ist, muss 79 Euro zahlen.

Wie hoch ist das Steueraufkommen von Senioren?

Im Jahr 2015 zahlten die Rentner insgesamt 34,6 Milliarden Euro ans Finanzamt. Das waren etwa zwölf Prozent der staatlichen Gesamteinnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer. Darunter fallen auch bei den Rentnern mögliche weitere Einkünfte wie etwa Zinsen oder Mieteinnahmen. Bei Steuerpflichtigen, die ausschließlich von ihrer Rente lebten, betrug das Steueraufkommen 2015 nur 130 Millionen Euro.

Wieso gibt es keine aktuelleren Zahlen?

Wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung.

Info: bundesfinanzministerium.de Thema: Rentenbesteuerung

