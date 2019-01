Rentenansprüche sollen sicher sein

In Großbritannien angesammelte Rentenansprüche sollen auch im Fall eines ungeregelten Brexits in den übrigen Staaten der Europäischen Union gelten. Entsprechende Vorschläge legte die EU-Kommission gestern dem Europaparlament und den EU-Staaten in Brüssel vor. Wenn etwa ein Bürger aus den übrigen 27 EU-Staaten vor dem Austritt Großbritanniens zehn Jahre lang im Vereinigten Königreich gearbeitet habe, solle dies bei der Berechnung der Rentenansprüche in dem Land, in dem er in den Ruhestand gehe, berücksichtigt werden, hieß es. Großbritannien will am 29. März die Europäische Union verlassen. dpa

