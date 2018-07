Rentenversicherung vereinfacht ihre Bescheide

Anzeige

Berlin.Mitfühlend klingen Schreiben der Verwaltung trotz mancher Anstrengung noch selten. „Die Rente beginnt mit Ablauf des Sterbemonats“, hieß es bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zum Beispiel in einem Schreiben an den Witwer, „weil für die Versicherte im Sterbemonat Rente gezahlt wurde.“ Derlei Amtsdeutsch ersetzt die DRV nun durch eine leicht verständliche und persönliche Ansprache. „Ihre Rente beginnt am 1.3. 2013, weil für die Versicherte im Februar 2013 noch Rente gezahlt wurde“, heißt es im neuen Vordruck.

„Es sind manchmal Kleinigkeiten, die zu mehr Transparenz führen“, sagt Burkhard Margies vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Er unterstützt die Rentenkasse bei der Überarbeitung der Bescheide von der Reha bis zur Altersrente. Rund 10 000 Textbausteine müssen neu formuliert werden. Wie lange das dauern wird, ist noch unklar.

Die Schwächen der alten Bescheide sind offensichtlich. Sie führen auf jeder Seite statt eines Namens nur eine Versicherungsnummer auf. Auch finden sich seitenlange Berechnungen, mit denen kaum jemand etwas anfangen kann.