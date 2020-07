Rentner, Kinder, Sportvereine – allen soll geholfen werden

Berlin.Der Bund darf zur Bewältigung der Corona-Krise in diesem Jahr Rekordschulden von 217,8 Milliarden Euro aufnehmen. Der Bundestag beschloss am Donnerstag den zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets. Mit dem zusätzlichen Geld sollen vor allem Maßnahmen finanziert werden, die Konsum und Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder ankurbeln sollen. Außerdem verabschiedete der Bundestag die sogenannte Grundrente, mit der kleine Renten von rund 1,3 Millionen Menschen aufgebessert werden sollen.

Damit kann das Gesetz nun am Freitag auch vom Bundesrat behandelt werden und bei Zustimmung zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Kritik auch in der Union

Der Bundestag beschloss die Grundrente mit Stimmen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD gegen die Stimmen der AfD und der FDP bei Enthaltung der Grünen und Linken. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) nannte in der Debatte die Grundrente ein zentrales politisches Reformprojekt der Bundesregierung. Es sei kein Almosen.

Die Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Bezügen müssen, wenn sie einen Zuschlag erhalten wollen, mindestens 33 Jahre Beiträge eingezahlt haben. Der Zuschlag auf die Altersrente soll Anfang nächsten Jahres eingeführt werden und von Mitte 2021 an rückwirkend an Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt werden, die geringe Einkünfte haben. Sie müssen dafür keinen Antrag stellen. In der Union gab es bis zuletzt Kritik an der Finanzierung der auf 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro geschätzten Kosten pro Jahr. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollte dafür eine Finanztransaktionssteuer einsetzen. Die ist aber nicht in Sicht. Jetzt kommt das Geld aus dem Bundeshaushalt.

Unterstützung für Verlage

Außerdem werden Zeitungsverlage und Medienschaffende in den kommenden Jahren vom Bund mit 220 Millionen Euro bei der weiteren Digitalisierung sowie der Zustellung von Printausgaben unterstützt.

Nach Angaben des haushaltspolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), handelt es sich um einen „einmaligen Beitrag“ für den Erhalt der Medienvielfalt sowie der Stärkung des Journalismus. Konkret werden im Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums für dieses Jahr 20 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kommt eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung von 200 Millionen Euro für die künftigen Haushaltsjahre, die die weitere Förderung über mehrere Jahre sichert.

Dafür entfällt eine zuvor bereits beschlossene Förderung der Zusteller von Zeitungen und Anzeigenblätter mit 40 Millionen Euro. Diese Finanzspritze war noch in dem Haushaltsgesetz 2020 vorgesehen, das im November vom Bundestag verabschiedet worden war.

Ersatz für Zuschauereinnahmen

Auch die Profivereine der ersten und zweiten Ligen im Basketball, Handball, Eishockey und Volleyball sowie der dritten Fußball-Liga erhalten für den Wegfall ihrer Zuschauereinnahmen insgesamt 200 Millionen Euro Nothilfe vom Bund. Desgleichen können die Profiteams der Frauen Hilfen beantragen.

Inklusion wird gefördert

Der Haushaltsausschuss hatte noch einige Änderungen am Nachtragshaushalt vorgenommen. Unter anderem wurden Zuschüsse für Einrichtungen der Behindertenhilfe und Inklusionsunternehmen in Höhe von 100 Millionen Euro beschlossen.

Unterstützung gibt es zudem für Organisationen der Jugend- und Kinderhilfe.

Kinderbetreuung gestärkt

Geld ist außerdem eingeplant für den Ausbau der Kindertagesbetreuung, für Entlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben und zur Senkung der EEG-Umlage.

Auch die Ausgaben des Entwicklungsministeriums steigen von fast 11 Milliarden auf etwa 12,5 Milliarden Euro. Mit dem zusätzlichen Geld werden Corona-Hilfen für arme Länder finanziert. dpa/epd

