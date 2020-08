Republikaner küren Donald Trump

Washington.Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, zieht es vor, nicht nach Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina zu reisen. Dort will sich Donald Trump an diesem Montag im großen Ballsaal des „Charlotte Convention Center“ offiziell als Präsidentschaftskandidat für eine zweite Amtszeit auf den Schild heben lassen.

Während die Demokraten ihren traditionellen Parteitag zu einem virtuellen Streifzug durch die USA verwandelten, reisen auf Drängen des Präsidenten aus den 50 Bundesstaaten und wahlberechtigten US-Territorien jeweils sechs Delegierte persönlich an. Der ehemalige Reality-TV-Star nimmt das Ansteckungsrisiko für die 336 Teilnehmer in Kauf, um stimmungsvolle Fernsehbilder zu erzeugen. McConnells Biograf John David Dyche meint, der Senatsführer versuche, seine Macht und die Mehrheit seiner Partei in der Kammer zu sichern, falls Trump am 3. November untergeht. Aber der Country-Club-Republikaner, der in erster Linie daran interessiert ist, wenig Steuern zu bezahlen, den Staat klein zu halten und seinen Freunden in der Wirtschaft zu helfen kommt aus einem Bundesstaat, den Trump mit 30 Prozent Vorsprung vor Hillary Clinton gewonnen hat. McConnell braucht die weißen Arbeiter, die schon immer empfänglich waren für den weißen Nationalismus des „America First“-Präsidenten mit seinen rassistischen, protektionistischen und isolationistischen Untertönen.

Genau darin besteht das Dilemma der alten Garde der Republikaner, die Trump in den vergangenen vier Jahren entweder unterworfen, marginalisiert oder aus der Partei herausgehängt hat. Der hellsichtige Kolumnist David Brooks schreibt in der „New York Times“, das alte Paradigma aus freien Märkten und Handel, Interventionismus und niedrigen Steuern sei an seinen Widersprüchen gescheitert. Trump habe die Ressentiments gegen „die Eliten“, Multikulturalismus, Säkularismus und Globalisierung erkannt und das Vakuum mit einem Appell an die niedrigsten Instinkte gefüllt.

„Der Trumpismus wird Trump überleben“, meint Brooks, „weil das Reagan-Paradigma tot ist.“ Mit seinem Nationalismus habe sich der Präsident in eine Ecke hineinmanövriert, die seine Basis auf ein Bündnis aus religiösen Fundamentalisten, weißen Nationalisten, offenen Rassisten und Anhängern aller möglichen Verschwörungstheorien zusammenschrumpfen ließ.

Chaotische Vorbereitung

Das erratische Agieren Trumps lässt sich an dem Parteitag in Charlotte ablesen, dessen Vorbereitung so chaotisch verlief, wie der Präsident regiert. Erst wollte er ihn absagen, weil der demokratische Gouverneur von North Carolina darauf bestand, dass in der Pandemie soziale Abstandsregeln eingehalten werden. Kurzerhand zwang Trump die Partei dazu, die Veranstaltung nach Jacksonville in seinem neuen Heimatstaat Florida zu verlegen. Nachdem das Virus auch dort Fakten schuf, musste er die Idee eines großen Jubelparteitags mit tausenden Delegierten aufgeben. Mangels Alternativen kehrten die Planer zu der deutlich abgespeckten Variante Charlotte zurück.

