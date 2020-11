„Republikaner und Demokraten leben in zwei Welten“

Die Mannheimer Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele glaubt, dass Joe Biden der nächste Präsident der USA wird und dass der Trumpismus bei den Republikanern auch ohne Donald Trump überleben wird. Mit einem Rennen Kopf-an-Kopf hatte die Amerika-Expertin nicht gerechnet. Wieder einmal waren die Umfragen unzuverlässig.

Frau Römmele, die USA haben gewählt, aber wen?

Andrea Römmele: Wenn man den Zahlen glauben kann, liegt Joe Biden zumindest bei den absoluten nationalen Wählerstimmen klar vor Donald Trump.

Das war 2016 bei der Demokratin Hillary Clinton genauso, ins Weiße Haus zog aber der Republikaner Donald Trump ein.

Römmele: Ja. Und auch Al Gore hat trotz Stimmenmehrheit vor 20 Jahren gegen George W. Bush verloren. Ich gehe davon aus, dass jetzt auch Biden die meisten Stimmen bekommen wird. Aber entscheidend sind natürlich die 538 Wahlmänner und -frauen. Und da könnte es diesmal furchtbar eng werden. Sollte Biden wirklich verlieren, wäre es die dritte Wahl in den vergangenen 20 Jahren, bei der der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen nicht ins Weiße Haus einzieht.

Haben Sie mit einem solch engen Rennen gerechnet?

Römmele: Nein. Dass es jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, ist eine echte Überraschung. Die Umfragen haben durch die Bank einen Sieg von Joe Biden prognostiziert. Mal knapp, mal haushoch. Ich habe dazu einen lustigen Twitter-Kommentar gelesen, da meinte ein Amerikaner, man solle Umfragen doch als illegales Glücksspiel verbieten.

Die Briefwahlstimmen könnten Biden zum Sieg verhelfen. Trump will den Supreme Court einschalten und die Auszählung stoppen. Macht er das wirklich?

Römmele: Das hatte er vor und auch noch am Mittwoch so formuliert, als er in Führung lag. Inzwischen hat Biden in entscheidenden Staaten die Nase vorn, und da macht es aus Trumps Sicht keinen Sinn, die Auszählung jetzt zu stoppen.

Können Sie sich vorstellen, dass auch die Demokraten bei einem hauchdünnen Ergebnis versuchen würden, mit Hilfe der Gerichte Biden ins Weiße Haus zu hieven?

Römmele: Nein, die Demokraten werden nicht die Justiz einschalten, um eine Niederlage in einen Sieg umzumünzen. Aber sie werden sich auch einen Sieg auf Teufel komm raus nicht nehmen lassen. Den Fehler, den Gore 2000 gemacht hat, als er aus Staatsräson auf das Weiße Haus verzichtete, um das Amt des Präsidenten nicht zu beschädigen, würde Biden nicht wiederholen.

Wenn es ganz knapp wird, könnte Biden 270 Wahlmänner bekommen – exakt die absolute Mehrheit.

Römmele: Das wäre zwar ein Sieg für Biden, aber eine enorme Herausforderung für das Land.

Warum denn, Sieg ist doch Sieg?

Römmele: Die USA sind ohnehin zu einem extrem polarisierten Land geworden. Wenn es dann noch so knapp würde, dass ein einziger Wahlmann oder -frau den Ausschlag geben würde, könnte dies die Spaltung noch vertiefen, auch weil Trump schon vor der Wahl sagte, die Demokraten würden betrügen.

Leider gibt es in den USA keinen Bundeswahlleiter wie in Deutschland, der das endgültige Wahlergebnis verkündet.

Römmele: Eben. In den Vereinigten Staaten fällt diese Aufgabe traditionell dem Wahlverlierer zu. Wenn er oder sie die Niederlage einräumt, ist sie sozusagen amtlich. Wie sehr sich die politische Kultur in den USA zum Schlechten verändert hat, zeigt der Blick in die Vergangenheit. 2008 verlor der inzwischen verstorbene Republikaner John McCain klar gegen Barack Obama. Er hat dann seine Niederlage in einer unglaublichen Rede eingestanden. McCain forderte seine Unterstützer dazu auf, sich gemeinsam hinter den neuen, wunderbaren Präsidenten zu stellen. Er sprach sehr anerkennend und wertschätzend über den gerade gewählten Barack Obama. So etwas wäre heute aus dem Munde eines Donald Trump unvorstellbar.

Trump ist eben aus einem anderen Holz geschnitzt, er akzeptiert nur den Sieg. Können Sie sich ein Szenario verstellen, in dem der Wahlverlierer Trump vom FBI aus dem Weißen Haus geholt wird?

Römmele: Nein. Ich glaube, dass der Druck seiner eigenen Republikaner bei einer Niederlage doch zu groß würde. Das sind reine Opportunisten. Sie haben sich ihm 2016 unterworfen, um ins Weiße Haus zu kommen. Sie werden ihn fallenlassen, wenn sie sehen, dass es mit Trump nicht weitergeht.

Glauben Sie, dass Trump verliert?

Römmele: Ich glaube, dass Joe Biden gewinnt, es stellt sich nur die Frage, wie lange Trump bräuchte, um das dann einzusehen.

Warum hat sich Trump trotz der Corona-Todeswelle so viele Wahlmänner und -frauen gesichert?

Römmele: Für die Wähler der Republikaner hat Corona bei der Abstimmung keine Rolle gespielt. Es war für sie eine stinknormale Wahl, und da haben die gute Wirtschaftslage und die gestiegenen Einkommen der Republikaner-Wähler seit 2016 eine entscheidende Rolle gespielt. Bei den Anhängern der Demokraten war es genau andersherum: Da hat das unglaublich schlechte Krisenmanagement von Trump bei Corona den Ausschlag gegeben. Offensichtlich leben die Republikaner und die Demokraten da in zwei unterschiedlichen Welten. Trump hat seine Wählerschaft zu 100 Prozent an die Urne gebracht. Ich dachte, dass viele Republikaner, die keine Fans der Briefwahl sind, wegen Corona zu Hause bleiben würden. Aber das hat sie nicht abgeschreckt.

Sollte Donald Trump gewinnen, würde er dann gemäßigter auftreten, weil es ja seine letzte Amtszeit wäre?

Römmele: Nein. Gerade weil er sich dann nicht mehr dem Wähler nach vier Jahren stellen müsste, wäre er frei von allem. Wenn Trump wirklich gewinnt, wird er noch brutaler.

Sollte er scheitern: Überlebt der Trumpismus auch ohne Trump?

Römmele: Natürlich. Die Parole „America first“ wird weiter gelten, Trump hat die alten religiös-traditionellen Werte wieder salonfähig gemacht. Denken Sie nur mal an das Thema Abtreibung. Trump hat ja eine absolute Gegnerin der Abtreibung in den Supreme Court gehievt.

Können Sie mir erklären, warum Trump einen Schlag bei den Frauen an der Wahlurne hat?

Römmele: Nein.

Können oder wollen Sie sich nicht in die Köpfe der Frauen in den USA hineinversetzen?

Römmele: Ich will es nicht.

Die USA sind – wie Sie sagen – tief gespalten. Wie sollen denn da im Kongress Kompromisse geschlossen werden, wenn beide Parteien so verfeindet sind?

Römmele: Gute Frage. Biden müsste, wenn er gewinnt, ein nationales Narrativ finden, um die Menschen zu vereinen und die Gräben zuschütten zu können. Ich glaube nicht, dass das in einer Amtszeit überhaupt klappen kann. Und die Republikaner würden ihm das Leben schwermachen, denn sie werden die Mehrheit im Senat behalten.

