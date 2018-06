Anzeige

Nach dem Ressortprinzip leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. In die Befugnisse direkt hineinregieren darf die Kanzlerin also nicht. Minister müssen aber darauf achten, dass Entscheidungen im von der Kanzlerin vorgegebenen Rahmen bleiben. Ebenfalls Artikel 65 des Grundgesetzes gibt mit Verweis auf das Kanzlerprinzip vor: „Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung.“ Nachgeordnete Behörden, beim Innenministerium etwa die Bundespolizei oder auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), werden vom Ministerium geführt. Veränderungen in Spitzenpositionen müssen aber im Kabinett besprochen werden. mpt