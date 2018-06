Rettet die WM Oleg Senzows Leben?

Anzeige

MOSKAU.Sie stehen meistens allein auf der Straße, vor Gerichten, neben Behörden, bei Festivals. Sie halten Plakate in die Höhe, ob in Iwanowo unweit von Moskau oder in Ust-Kut in Sibirien. „Freiheit für Oleg Senzow“ fordern sie, bevor Polizisten sie verscheuchen. Sie wollen das nun jeden Tag tun, irgendwo in Russland –und natürlich in den Austragungsorten der Fußball-WM.

Während der Kreml der Welt ein „wunderbares Fest“ verspricht, stirbt der ukrainische Filmemacher und Aktivist Senzow hinter dem Polarkreis in Russland einen langsamen, einen qualvollen Tod. „Eine Tragödie“, hat es Russlands Kulturminister Wladimir Medinski gestern genannt. Oleg Senzow hatte einst auf der Krim einen Computerclub und drehte unbedeutende Filme – bis ihm mit „Gamer“ (2012) ein beachtlicher internationaler Erfolg gelang. Seinen zweiten Spielfilm konnte er nicht mehr fertigstellen.

In der Ukraine begann mit der Revolution auf dem Maidan in Kiew der politische Umbruch. In seiner Heimatstadt Simferopol organisierte Senzow Autokorsos für die Freiheit in seinem Land, versorgte ukrainische Soldaten auf der Krim, kritisierte lautstark die Landnahme durch die Russen. Im Frühjahr 2014 nahm ihn der russische Geheimdienst auf der Krim fest und überstellte ihn nach Russland.