Rettungsschiff darf Balearen anlaufen

Madrid/Rom.Die spanische Regierung hat dem Rettungsschiff „Open Arms“ im Ringen um eine Lösung für die 107 Migranten an Bord die Balearischen Inseln als sicheren Hafen vorgeschlagen. „Die spanische Regierung hat der ‘Open Arms’ angeboten, den nächstliegenden spanischen Hafen anzufahren“, teilte die Regierung mit. In Frage kommt neben der Insel Menorca auch Mallorca. Die spanische NGO Proactiva Open Arms hatte ein Angebot vom Sonntag, den andalusischen Hafen Algeciras anzusteuern, abgewiesen. Die Lage an Bord sei zu prekär, um weitere fünf Tage auf See zu verbringen. Die „Open Arms“ ist seit etwa 14 Tagen auf dem Meer und seit dem vergangenen Donnerstag in unmittelbarer Nähe der italienischen Insel Lampedusa. Sie darf wegen der harten Haltung des rechten Innenministers Matteo Salvini die Menschen dort nicht an Land bringen. dpa

