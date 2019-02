Revolte vorerst abgewendet

Premierministerin Theresa May im britischen Parlament. © dpa

London.Premierministerin Theresa May hat einen weiteren Brexit-Krisentag überstanden. So jedenfalls dürfte es ihr Team in der Downing Street mittlerweile sehen. Zum Feiern dürfte der britischen Regierungschefin nach gestern trotzdem nicht zumute sein, als im Parlament abermals über die weiteren Schritte im Drama um den EU-Austritt abgestimmt wurde. Lediglich durch Zugeständnisse hat May eine Revolte in ihrer Partei verhindern können.

So billigte am Abend eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten einen Antrag, nach dem der Brexit-Termin verschoben wird, sollte die Regierung im Parlament erneut mit ihrem Abkommen scheitern. Damit wollen die Abgeordneten eine Scheidung ohne Austrittsabkommen und ohne Übergangsphase verhindern.

Die Premierministerin war der Forderung am Dienstag zuvorgekommen, indem sie unter massivem Druck aus der Fraktion den Weg zu einer Verschiebung geebnet hatte, falls das Abkommen, das May noch nachverhandeln will, bis zum 12. März nicht durchs Parlament geht. Offiziell verlässt das Königreich am 29. März die Staatengemeinschaft. Mays Plan scheint also aufgegangen zu sein.

Trotzige Reaktion

Doch der Schritt erfolgte alles andere als freiwillig, wie es in Westminster hinter vorgehaltener Hand hieß. Mehrere Minister hatten damit gedroht, ihre Ämter niederzulegen, sollte May den Abgeordneten nicht die Möglichkeit geben, über einen Aufschub abzustimmen. Am Ende gab die Premierministerin wider Willens nach und musste so erneut ihren Brexit-Kurs ändern. Erst am Montag hatte sie die Möglichkeit eines späteren Austrittsdatums als sinnlos abgelehnt. Dann die Kehrtwende. Kritiker monieren derweil, dass mit einer Verschiebung die Gefahr eines ungeregelten Austritts ohne Abkommen keineswegs gebannt, sondern nur hinausgezögert werde. Und May befand beinahe trotzig: „Wenn wir müssen, werden wir am Ende einen Erfolg aus einem No-Deal-Brexit machen.“ Das wiederum sieht EU-Chefunterhändler Michel Barnier ganz anders. Insbesondere auf britscher Seite würden die Konsequenzen oft unterschätzt, sagte er gegenüber französischen Medien. Dabei seien die Folgen „unzählig“ – „menschlich und sozial für die Bürger, wirtschaftlich und finanziell, technisch und rechtlich.“ Zuvor hatte Barnier aber versichert, er werde alles tun, um eine Einigung zu erzielen.

Streit um harte Grenze

Gleichzeitig schränkte er ein, dass der in Großbritannien so unbeliebte nicht verhandelbar sei. Mit der Rückfallversicherung soll eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und der zum Königreich gehörenden Provinz Nordirland vermieden werden. Die Brexit-Hardliner befürchten, dass Großbritannien dadurch weiterhin eng an Brüssel gebunden bleibt. Backstop

