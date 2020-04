Richterin Susanne Friedl: "Es werden ausschließlich eilige Verfahren verhandelt"

Die Gerichte waren schon vor der Krise überlastet. Nun bleibt Vieles liegen und es wird dauern, bis wir die Fälle aufgearbeitet haben. Seit dem 16. März arbeitet das Bad Mergentheimer Amtsgericht nur noch im Notbetrieb. Im vollen Gerichtssaal können die erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht gewährleistet werden. Deshalb werden ausschließlich eilige Verfahren, zum Beispiel Kindschafts- und Haftsachen, Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz und einstweilige Anordnungen oder Verfügungen verhandelt. Im Zivilrecht ziehen wir das schriftliche Verfahren heran und unterbreiten Vergleichsvorschläge. Wir Richter sind angehalten, überwiegend im Home-Office zu arbeiten. Der Unterstützungsbereich arbeitet schichtweise. Als Schutzmaßnahme wird in den Sälen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Verhandlungen finden ausschließlich in weiträumigen Sitzungssälen statt. Davon hat man hier im Amtsgericht glücklicherweise genügend. In größeren Städten ist das Platzproblem gravierender. Die Platzanzahl wurde durch eine sitzungspolizeiliche Anordnung auf maximal 15 Plätze reduziert. Auch wenn der Öffentlichkeitsgrundsatz nach Paragraf 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes eine zentrale Maxime des Strafverfahrens ist, war diese Maßnahme notwendig. Die Öffentlichkeit darf aber nicht ausgeschlossen werden. Sonst schafft man sich einen Revisionsgrund. Wie Verhandlungen zukünftig aussehen, ist noch ungewiss. Nach der aktuellen Entwicklung gehen wir davon aus, dass der reguläre Betrieb ab Anfang Mai wieder schrittweise aufgenommen wird. Um Menschenandrang zu vermeiden, werden vermutlich weniger Sitzungen an einem Tag stattfinden. hex

Susanne Friedl, 55, Richterin am Amtsgericht Bad Mergentheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020