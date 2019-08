„Richtiger Vorsitzender zur richtigen Zeit“

Berlin.Da wird vielen in der SPD-Bundestagsfraktion ein Stein vom Herzen fallen: Rolf Mützenich, eigentlich nur als Übergangsfraktions-chef installiert, will das Amt fortführen. Er werde sich am 24. September zur Wahl stellen, schrieb er jetzt den Fraktionsmitgliedern in einem Brief. „Viele positive Rückmeldungen“ der SPD-Abgeordneten hätten ihn bestärkt. Es stimmt, zuletzt haben die Genossen selten

...