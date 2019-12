„Richtlinie ist Bürokratiemonster“

Mannheim.Eine neue Richtlinie für die personelle Ausstattung von psychiatrischen Einrichtungen löst heftige Kritik aus. Bei Ärzten und Mitarbeitern, aber auch Patienten und Angehörigen. Der Richtlinie nach sollen Kliniken ab 1. Januar 2020 eine personelle Untergrenze einhalten und diese auch dokumentieren. Bundesweit protestieren psychiatrische Einrichtungen dagegen. Die patientengerechte Versorgung sei so nicht mehr gesichert. Mitglieder des Vorstands am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim erklären, warum.

Herr Meyer-Lindenberg, Herr Möller, eine Richtlinie, die mehr Personal in Psychiatrien verspricht – das klingt doch positiv...

Andreas Meyer-Lindenberg: Richtig. Es ist aber eine Mogelpackung.

Inwiefern?

Meyer-Lindenberg: Der Gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen Deutschlands, sollte ein Instrument entwickeln, das eine leitliniengerechte Versorgung in der Psychiatrie sicherstellt. In diesem Zuge wurden Studien gemacht, Experten befragt, die Leitlinien wurden betrachtet. Das sollte ein 30 Jahre altes System ersetzen: die Psych-PV (Psychiatrie-Personalverordnung, Anm. d. Red.). Diese hatte für die damalige Behandlung festgesetzt: Wir brauchen soundso viel Personal, gemessen wird das in Minuten. Die Erwartung an den Modernisierungsprozess war, dass geschaut wird: Was ist in den 30 Jahren passiert? Es hat sich ja viel geändert. Neue Therapiemethoden, Berufsgruppen, Versorgungsformen. Wir haben damit gerechnet, dass aus diesem Prozess 20 bis 30 Prozent mehr Personal hervorgehen. Was aber passiert ist, ist, dass man diese alte Psych-PV genommen hat und einen minimalen Aufwuchs von de facto vier Prozent an Minuten Arbeit gewährt hat. Das aber verbunden mit einem massiven bürokratischen Aufwand. Diese Leitlinie ist ein Bürokratiemonster.

Was meinen Sie damit?

Meyer-Lindenberg: Diese zugewonnen Minuten werden aufgefressen durch die Tatsache, dass von uns verlangt wird, Minuten pro Berufsgruppe und Station im Zwei-Wochen-Takt zu dokumentieren.

Und wie soll das gemacht werden?

Andreas-W. Möller: Das fragen wir uns auch. Die Psych-PV war früher ein Instrument zur Budgetbemessung. Kliniken verhandeln die Budgets mit den Krankenkassen. Und die Verordnung gab Anhaltswerte dazu. Dieses System wechselt jetzt zu einem Bestrafungsinstrument, da verbindliche Minutenwerte nachgewiesen werden müssen. Wenn wir das nicht leisten können, drohen Strafzahlungen und gleichzeitig Budgetabsenkungen. Das wiederum bedeutet, dass die Versorgung schlechter wird – und das alles unter dem Deckmantel der Qualität.

Was bedeutet das nun konkret für die deutschen Kliniken?

Meyer-Lindenberg: Wir sollen ja nun für jede Station die Minuten nachweisen, die am Patienten gearbeitet werden. Diese Richtlinie betrachtet aber nur die stationäre Behandlung. Eigentlich will man aber weg von den Stationen alter Prägung. Ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlungen sollen auf die Patienten abgestimmt sein und vom gleichen Team betreut werden. Dieses System lässt das möglicherweise gar nicht mehr zu. Wir müssen unsere therapeutischen Konzepte ändern, um die Nachweise erbringen zu können. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen mehr Zeit am Patienten und nicht mehr Zeit für eine Dokumentationspflicht.

Wer leidet darunter? Kleine oder große Einrichtungen?

Möller: Zuallererst mal die Patienten. Und dann sind es die kleineren Häuser. Aber faktisch trifft es alle.

Meyer-Lindenberg: Wir wollen aber eigentlich weg von großen Kliniken, hin zu kleineren Einrichtungen, die nah am Menschen sind. Wenn in so einer kleineren Einrichtung zwei Ärzte arbeiten, und einer wird krank – dann müsste dieser Standort im Prinzip schließen. Weil die Minutenzahl nicht einzuhalten ist. Das ist nicht fair. Es wird einem jegliche Flexibilität genommen.

