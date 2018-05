Riesendemonstration in München gegen Polizeigesetz-Änderung

Anzeige

München (dpa) - Etwa 30.000 Menschen haben nach Behördenangaben in München gegen die geplante Neufassung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) protestiert. «Wir demonstrieren laut, aber friedlich», sagte Simon Strohmenger vom Bündnis «noPAG - Nein! Zum neuen Polizeiaufgabengesetz».

Dem Bündnis gehören mehrere Organisationen und Parteien an. Wegen des großen Andrangs musste die Auftaktkundgebung an Christi Himmelfahrt am zentralen Marienplatz abgesagt werden. Die Demonstranten zogen durch die Innenstadt zum Odeonsplatz, auf dem es eine Abschlusskundgebung gab.

Die CSU hatte im vergangenen Sommer mit ihrer absoluten Mehrheit im Landtag ein neues Polizeiaufgabengesetz beschlossen. Damit sollen die Befugnisse der Polizei massiv ausgeweitet werden.