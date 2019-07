Ringen um Lösungen

Paris.Im Streit um eine europäische Übergangsregelung für Notrettungen im Mittelmeer ringen wichtige EU-Staaten weiter um eine Lösung. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berichtete am Montag am Rande informeller Beratungen mit seinem Kollegen aus den Innen- und Außenressorts von Fortschritten – ein Deal stehe aber noch aus. „Das Geschachere um die Seenotrettung im Mittelmeer muss endlich ein Ende haben“, forderte Maas in Paris. Nötig sei eine „Koalition der Hilfsbereiten“.

Deutschland und Frankreich hatten erst in der vergangenen Woche bei einem EU-Treffen in Helsinki versucht, eine gemeinsame Regelung zur Verteilung von Migranten auf den Weg zu bringen, die im Mittelmeer gerettet werden. Für die erste Septemberwoche ist ein neuerliches Sondertreffen auf Malta geplant. Dem Vernehmen nach sollen bis zu 15 EU-Staaten mitziehen.

Rettungsorganisationen waren empört: Aufgrund der Untätigkeit der Europäischen Union müsse nun die Zivilgesellschaft Leben auf hoher See retten, kritisierte Sophie Beau von „SOS Méditerranée“ in Paris. „Es ist absolut inakzeptabel, die Menschen vor den Häfen Europas sterben zu lassen“, sagte sie. dpa

