„Risiko am Alter festzumachen, ist hochproblematisch“

Mannheim/Heidelberg.Andreas Kruse, Gerontologe und Mitglied im Deutschen Ethikrat, sieht den Umgang mit alten Menschen in der Corona-Krise kritisch. Er warnt vor Diskriminierung und spricht sich dafür aus, im Einzelfall zu entscheiden.

Herr Professor Kruse, im Fall einer Lockerung der Maßnahmen sollen gefährdete Personen geschützt werden. Was stört Sie daran?

Andreas Kruse: Mich stört vor allem, dass man die gesamte Gruppe alter Menschen verallgemeinernd zur „Risikogruppe“ erklärt. Der Badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und ich haben daher ein Memorandum verfasst, in dem wir genau davor warnen. Denn so etwas führt schnell zu Stereotypenbildung, Diskriminierung und Stigmatisierung.

Was fürchten Sie konkret?

Kruse: Man tut doch so, als zeigten ältere Menschen körperliche Risiken, ohne ihre gesundheitliche Situation richtig einschätzen zu können. Aus diesem Grund, so wird weiter gefolgert, müsse man sie unter Schutz stellen. Mit dieser Stereotypisierung, ja Degradierung drohen die Erträgnisse der Alternsforschung verloren zu gehen, die doch eines sehr deutlich machen: Altern ist ein hochgradig differenzierter Prozess, verbunden mit großen Unterschieden zwischen Menschen gleichen Alters.

Was schlagen Sie vor?

Kruse: Es ist wichtig, dass man immer die einzelne Person im Blick hat. Es gibt viele ältere Menschen, die in hohem Maße verantwortlich mit der potenziellen Gefahr einer Infektion umgehen. Viele 70- oder 75-Jährige weisen eine sehr gute körperliche Konstitution auf, mitunter besser als mancher 50-Jährige. Dies wird bei der Risikogruppen-Diskussion immer wieder übersehen.

Wie wollen Sie die Risiken und den nötigen Schutz dann bestimmen?

Kruse: Wir sprechen uns dafür aus, dass für jeden Menschen ein individuelles Risikoprofil erstellt wird – zum Beispiel mit dem Hausarzt. Dabei sollte auch geklärt werden, was der Einzelne tun kann, um sich und andere zu schützen. Das Risiko allein am Lebensalter festzumachen, halte ich wissenschaftlich für hochproblematisch. Eine solche Annahme kann rasch zu einer Diskriminierung älterer Menschen führen.

Viele Senioren haben derzeit wenige Sozialkontakte. Welche Risiken birgt dies?

Kruse: Es besteht die Gefahr, dass sich Betroffene nicht mehr als Teil der Gesellschaft verstehen. Wenn sie allein auf ihr Privatumfeld verwiesen werden, wenn ihnen vielleicht nur noch Kontakte per Telefon, Skype und E-Mail bleiben, dann wächst in ihnen möglicherweise die Überzeugung, dass sie das öffentliche Leben nicht mehr durch ihr Wissen, durch ihre Erfahrung mitgestalten können. Das ist das Erste.

Und das Zweite?

Kruse: Falls es Angehörigen oder Nachbarn nicht gelingt, mit älteren Menschen kontinuierlich in Kontakt zu bleiben, dann können diese nach und nach die Überzeugung entwickeln, vergessen zu sein. Gerade eine solche Überzeugung kann zu psychischen Störungen führen. Denn soziale Beziehungen sind für die Lebensqualität im Alter höchst bedeutsam.

Angehörige können derzeit nicht mehr in Pflegeheime, vielerorts dürfen Bewohner diese sogar nicht mehr verlassen. Wie bewerten Sie das?

Kruse: Natürlich besitzt der Gesundheitsschutz Priorität. Man versucht mit dieser Regelung, Infektionsrisiken zu minimieren. Denn wenn das Virus erst einmal in eine stationäre Einrichtung eingedrungen ist, so stehen sie tatsächlich am Rande einer Katastrophe. Aber wenn man zu diesen strengen Regelungen greift, dann muss man auch darauf achten, dass die Lebensqualität der Bewohner möglichst weit erhalten bleibt – und hier sind weitere Maßnahmen äußert wichtig.

Welche weiteren Maßnahmen meinen Sie?

Kruse: Wir benötigen zusätzliche Betreuer in den Pflegeheimen, die die Fachkräfte unterstützen, etwa ehemalige Pflegekräfte oder Sozialarbeiter. Nur so können wir in der Isolierung die körperliche, geistige, seelische und emotionale Aktivierung der Bewohner sicherstellen. Diese ist für die Erhaltung von Lebensqualität und Kompetenz so wichtig! Die Mehrkosten sollten aus Mitteln der Pflegeversicherung bestritten werden.

Mit mehr Personen steigt aber auch die Gefahr, dass jemand die Infektion einschleppt.

Kruse: Das betrifft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso. Und deswegen sind meiner Meinung nach Gesichtsmasken und Schutzkleidung nicht nur für Kliniken von essenzieller Bedeutung. Sie sind es auch für Pflegeeinrichtungen. Weil dort sehr viele Menschen leben und die Gefahr besteht, dass diese mehr und mehr isoliert werden. Zudem ist das regelmäßige Testen bei Mitarbeitern und Besuchern von größter Bedeutung. Dabei sollten wir bedenken: Auch die Mitarbeiter genießen das unbedingte Recht auf einen wirksamen Infektionsschutz.

Ältere werden derzeit als besonders verletzlich wahrgenommen. Beobachten Sie in dieser Krise auch Stärken des Alters?

Kruse: Ja. Wir sehen, dass es vielen alten Menschen gelingt, mit dieser Herausforderung kompetent umzugehen. Sie haben im Laufe ihrer Lebensbiografie viel Wissen und gute Techniken erworben, um derartige Belastungen zu bewältigen. Umso mehr gilt: Wir dürfen ältere Menschen nicht aus dem öffentlichen Leben drängen. Dies wäre auch ein großer Verlust für unsere Gesellschaft, glauben Sie mir dies.

