Rizin-Bombenbauer plante Anschlag an belebtem Ort

H., der bei seiner Verhaftung Mitte Juni 29 Jahre alt war, wollte laut Bundesanwaltschaft der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beitreten. Dort habe er an der Propagandaarbeit mitwirken wollen. Dazu habe er einen Treueeid auf den Anführer des IS geschworen.

Die Ermittler haben mittlerweile auch Erkenntnisse, dass IS-Kämpfer Sief Allah H. den Vorschlag gemacht haben, einen Anschlag gegen «Ungläubige» in Deutschland zu begehen. Zu ihnen soll er im September und Oktober 2017 Kontakt über soziale Medien aufgenommen haben.

Bei der Vorbereitung geht die Bundesanwaltschaft von mindestens zwei Helfern im Ausland aus. H. habe sich im Mai per Messenger-Dienst bei einer unbekannten Person über die Herstellung von Rizin informiert und das Gift dann wie vorgeschlagen an einem Zwerghamster getestet.

Ein anderer Unbekannter soll ihm Ende Mai das nötige Wissen für die Herstellung der Sprengladung verschafft haben. Anfang Juni habe Sief Allah H. übers Internet 250 Metallkugeln bestellt, die er als Splittermaterial verwenden wollte, wurde weiter mitgeteilt.

Ob es sich bei den beiden in Tunesien Festgenommenen womöglich um diese Unterstützer handelt, war unklar. Das Innenministerium in Tunis teilte mit, der eine habe mit H. ausgemacht, zur gleichen Zeit in Tunesien einen zweiten Bombenanschlag zu verüben. Der andere habe ihm versprochen, falsche Papiere für die Flucht nach der Tat zu besorgen.

Auf weitere Komplizen in Deutschland weist laut Bundesanwaltschaft derzeit nichts hin. Ende Juli hatten die Ermittler Sief Allah H.'s deutsche Ehefrau Yasmin verhaften lassen. Die 42-Jährige soll ihm unter anderem bei der Bestellung der Materialien geholfen haben.

H. hatte sich bereits weit mehr als 3000 Rizinussamen besorgt. Daraus produzierte er 84,3 Milligramm Rizin. Der Generalbundesanwalt wirft ihm auch die vorsätzliche Herstellung biologischer Waffen vor.