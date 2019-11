Robert Redford kritisiert Trump

Hollywood-Star Robert Redford (83) hat mit scharfen Worten gegen Donald Trump ausgeholt und dem US-Präsidenten einen „Diktator-ähnlichen“ Angriff auf die amerikanischen Werte vorgeworfen. „Wir befinden uns in einer Krise, die ich zu meinen Lebzeiten nie erwartet hätte“, schrieb der Oscar-Preisträger in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag beim US-Sender NBC News. Trump bedrohe Werte wie Pressefreiheit, Respekt für die Wahrheit und das Rechtsstaatsprinzip. Die Lage sei „höchst beunruhigend“, und die USA würden nun als die „Gespaltenen Staaten von Amerika“ angesehen. „Wir haben viel zu verlieren“, mahnt der Schauspieler und Regisseur mit Blick auf eine „verkappte Monarchie“. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019