Rom beendet „Modell Riace“

Rom.Riace ist ein Dorf mit 1600 Einwohnern an der Spitze des italienischen Stiefels. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die kalabrische Mafia, die ‘Ndrangheta, beherrscht den Landstrich. In dieser schönen, aber trostlosen Gegend hat Domenico Lucano ein Modell der Aufnahme von Migranten geschaffen. Das „Modell Riace“ begeisterte den Filmregisseur Wim Wenders, der im Jahr 2010 einen Kurzfilm über den Ort drehte.

Domenico Lucano, der Bürgermeister, wurde von der US-Zeitschrift „Forbes“ 2016 in eine Liste der angeblich einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aufgenommen. Dabei war Lucano da schon ins Visier der italienischen Justiz geraten. Nun stellte ihn ein Ermittlungsrichter unter Hausarrest – die Vorwürfe: Beihilfe zur illegalen Immigration und Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Vermittlung von Scheinehen

Für Italiens rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini ist das der Anlass, alle Migranten aus dem flüchtlingsfreundlichen Dorf umsiedeln zu lassen. Die Migranten würden von kommender Woche an in andere Flüchtlingsunterkünfte in Italien gebracht, erklärte das Innenministerium. Laut italienischen Medien wohnen rund 200 Einwanderer in dem kleinen Ort in Kalabrien. „Wer einen Fehler macht, muss dafür bezahlen“, sagte Salvini nun. „Man darf keine Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung öffentlicher Gelder dulden, auch nicht, wenn es die Entschuldigung gibt, sie für Migranten auszugeben.“

Die Staatsanwaltschaft Locri warf Bürgermeister Lucano und 30 Verdächtigen die Bildung einer kriminellen Vereinigung, schweren Betrug, Bestechung sowie Amtsmissbrauch vor. Ermittlungsrichter Domenico Di Croce, der die Festnahme genehmigen musste, schwächte die Vorwürfe in seinem Haftbefehl ab, aber noch immer ist darin von „weitreichenden und schweren Unregelmäßigkeiten“ sowie „einer zumindest fragwürdigen Verwaltung der zur Flüchtlingsaufnahme bestimmten Gelder“ die Rede.

Den Tatbestand der Beihilfe zur illegalen Immigration soll der 60-jährige Bürgermeister erfüllt haben, indem er Scheinehen arrangierte, um Migranten eine Aufenthaltserlaubnis zu beschaffen. Im Visier ist auch Lucanos äthiopische Lebensgefährtin, der der Bürgermeister offenbar falsche Dokumente ausstellen ließ, um ihren Bruder ins Land zu holen. Der Plan misslang.

Das von Lucano zur Jahrtausendwende erdachte und im Zuge der Migrationswellen seit 2008 ausgebaute Modell sah zuletzt die Aufnahme von bis zu 450 Asylbewerbern in Riace, einem im Zuge der Landflucht fast ausgestorbenen Dorf, vor. Pro Asylbewerber erhielt die zuständige Kooperative 35 Euro am Tag vom Staat. Einige der Asylbewerber, die meist nach Ablauf eines Jahres Riace wieder verließen, durften in vier Dorfläden Töpfer- oder Webarbeiten ausführen und säuberten die Straßen. Das Dorf wurde so wieder belebt, einige Einheimische im Dorf fanden Arbeit in den Kooperativen.

Prominente Unterstützer

Lucano wurde zweimal als Bürgermeister im Amt bestätigt. Bereits im Jahr 2016 stellte die Polizei Unregelmäßigkeiten im System fest. Das Innenministerium stoppte daraufhin die Finanzierung, seit vergangenem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft. Viele Menschen, darunter Prominente wie Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano, protestieren gegen Lucanos Festnahme – sie halten die Ermittlungen für politisch motiviert. Sogar die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, rief zu Solidarität mit Lucano auf. Festhalten lässt sich, dass die zunehmend ausländerfeindliche Stimmung in Italien den Fortgang der Ermittlungen zumindest nicht behindert hat.

Lucano hatte 2017 in Deutschland den Dresdner Friedenspreis erhalten. Er selbst erklärte, die Regierung wolle seine migrantenfreundlichen Projekte zerstören. (mit dpa)

