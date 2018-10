Rom legt Haushalt vor

Rom.Die EU-Kommission prüft den umstrittenen Finanzentwurf der italienischen Regierung. „Wir haben Italiens Haushalt noch nicht infrage gestellt“, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestern in Brüssel. Er erinnerte Rom daran, dass bestehende Verpflichtungen eingehalten werden müssen. Die italienische Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega hatte sich am Montagabend auf einen Haushaltsentwurf geeinigt, der eine hohe Neuverschuldung vorsieht. Zu den Finanzplänen hatte es im Vorfeld bereits deutliche Mahnungen aus Brüssel gegeben.

Kommission bestätigt Eingang

Die EU-Kommission selbst bestätigte den rechtzeitigen Eingang des italienischen Haushaltsplans und der Budgets aller übrigen Eurostaaten. Es sei aber zu früh, über den Ausgang der Prüfung zu spekulieren, sagte ein Sprecher. Rom will sich zwar an die von allen Eurostaaten akzeptierte Grenze der Neuverschuldung von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts halten – geplant ist ein Defizit von 2,4 Prozent. Allerdings hat Italien mit rund 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) die höchste Schuldenquote in der EU.

Erlaubt sind nicht mehr als 60 Prozent. Deswegen muss Rom nach einem Beschluss der EU-Finanzminister eine Reihe zusätzlicher Vorgaben erfüllen, um die Schulden im Griff zu halten. Die Prüfung, ob Italiens Pläne gegen EU-Regeln verstoßen, könnte sich deswegen als kompliziert erweisen. dpa

