Rosenthal als neue Chefin?

Bonn/Berlin.Jessica Rosenthal wird wohl die nächste Vorsitzende der Jusos. Die 28 Jahre alte Lehrerin aus Bonn bewirbt sich an diesem Samstag bei einem digitalen Juso-Bundeskongress um die Nachfolge des omnipräsenten Überfliegers Kevin Kühnert. Als einziger Bewerberin ist ihr der neue Job praktisch sicher. Das Ergebnis der Briefwahl wird aber erst am 8. Januar feststehen.

Im Video-Chat macht Rosenthal klar: „Für mich geht es überhaupt nicht darum, mich von seiner (Kühnerts) Amtszeit abzugrenzen oder eine Konkurrenzsituation zu sehen.“ Kühnert habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Jusos sich wie keine andere Jugendpartei eine Position auf Augenhöhe im politischen Diskurs erkämpft haben.

Kühnert gibt nach knapp drei Jahren vorzeitig den Chefposten beim SPD-Nachwuchs auf. Der 31-Jährige will sich auf seine Kandidatur für den Bundestag und seine Arbeit als SPD-Bundesvize konzentrieren. Wie Kühnert so hält auch Rosenthal eine Vergesellschaftung großer Konzerne für sinnvoll. Nach der Wahl wünscht sie sich ein Linksbündnis. Nur so lasse sich an der krassen Vermögensungleichheit etwas ändern. TB

