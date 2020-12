Rot und Grün vor der Wahl

Mainz/Idar-Oberstein.„Wer Malu will, muss SPD wählen“ – so bringt Landeschef Roger Lewentz den Wahlkampf seiner Partei für die Landtagswahl am 14. März auf den Punkt. In demonstrativer Geschlossenheit haben die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz die seit fast sieben Jahren amtierende Regierungschefin zur Spitzenkandidatin gewählt. Auch die Grünen nahmen die Landtagswahl in den Blick. Sie verabschiedeten bei ihrem ersten digitalen Parteitag ihr rund 100-seitiges Wahlprogramm mit 167 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme, wie eine Sprecherin mitteilte.

99 Tage vor der Landtagswahl stellte die SPD ihre Landesliste auf. Ein Parteitag mit Corona-Abständen wählte Dreyer am Samstag in Mainz mit 330 von 334 Stimmen zur Spitzenkandidatin – bei einer Neinstimme und drei ungültigen Stimmen.

Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel schwor ihre Partei auf den Wahlkampf ein: „Lasst uns gemeinsam kämpfen für ein starkes grünes Ergebnis“, sagte die Familienministerin am Samstag zu Beginn der Landesdelegiertenversammlung. Die Grünen wollen auf der Regierungsbank bleiben. Sie wollen sich Spiegel zufolge für mehr Klima- und Naturschutz sowie mehr erneuerbare Energien einsetzen. Die Partei sei gegen Schottergärten und für Fassaden- und Dachbegrünung. lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020