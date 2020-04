Rückhalt für Angela Merkels Ruf nach Geduld

Sieht erste Hoffnungszeichen: Kanzlerin Angela Merkel. © dpa

Berlin.Im Kampf gegen die Corona-Krise haben sich führende Politiker von SPD, Grünen und Union der Mahnung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Geduld über die Osterfeiertage angeschlossen. In Industrie, Mittelstand und Handel wächst unterdessen die Sorge vor massenhaften Pleiten – und damit der Druck auf die Politik, die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder hochzufahren. Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch nach Ostern die Pandemie-Lage bewerten und am 19. April über mögliche Lockerungen der seit vier Wochen andauernden Beschränkungen entscheiden.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts von Freitagmorgen sind in Deutschland inzwischen 113 525 Infektionen erfasst, 2373 Todesfälle bei an Covid-19 erkrankten Menschen wurden registriert. Die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle liegt nach Expertenschätzungen auch in Deutschland weitaus höher. Merkel hatte am Donnerstag gesagt, die Zahlen zur Ausbreitung des Virus gäben „Anlass zu vorsichtiger Hoffnung“, es sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig, die Vorgaben weiter zu verschärfen. Beim Lockern der strengen Regeln für Menschen und Wirtschaft müsse man in kleinen Schritten vorgehen und die Folgen beobachten.

Harter Rückschlag befürchtet

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte im „Spiegel“: „Eine zu frühe Lockerung wäre verheerend, dann wäre alles, was wir in den letzten Wochen durchgehalten haben, für die Katz.“ Es könne sich eine zweite Infektionswelle aufbauen, „die im Zweifel noch größer als die jetzige wird“. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sagte der „Rheinischen Post“: „Wer zu früh vom Krankenbett aufsteht, erlebt häufig einen noch härteren Rückschlag.“ Wirtschaften in Zeiten der Pandemie müsse aber möglich sein. Wenn die Einhaltung von Sicherheitsabständen und andere Maßnahmen für den Infektionsschutz gewährleistet seien, könne das viele Bereiche betreffen, wie derzeit das Einkaufen beim Bäcker. dpa

