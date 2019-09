Rückkehrprämie für Thüringer

Thüringer, die ihren Wohnsitz zurück in die Heimat verlegen, sollen nach dem Willen der CDU eine Rückkehrprämie erhalten. Vorgeschlagen werden in dem auf einem Landesparteitag in Geisa beschlossenen Wahlprogramm 5000 Euro, wenn in Thüringen der Hauptwohnsitz angemeldet und eine Arbeit aufgenommen wird. „Das ist eine Einladung, wieder nach Hause zu kommen und hier die Zukunft zu gestalten“, so CDU-Landeschef Mike Mohring. In den ersten Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung hatten viele Thüringen auf der Suche nach Arbeit oder Ausbildungsplätzen verlassen. Inzwischen leidet das Land unter einem Mangel an Fachkräften. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. dpa

