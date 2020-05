Rückschlag für Macron

Paris.Es ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, einen Teil seiner bisherigen Mitstreiter zu verlieren. Noch ringt er mit den Folgen der Coronavirus-Krise, während der in Frankreich inzwischen mehr als 28 000 infizierte Menschen gestorben sind, und mit der zweimonatigen Ausgangssperre, die der französischen Wirtschaft einen schweren Dämpfer verpasst hat. Seine großen politischen Projekte wie die Reformen des Rentensystems und der Arbeitslosenversicherung liegen auf Eis.

Der Staatschef selbst, der in der Bevölkerung wenig Rückhalt genießt, hat in einer Fernsehansprache als Reaktion auf die Pandemie versprochen, sich „neu zu erfinden“. Das wollten eine Reihe bisheriger Abgeordneter der Präsidentenpartei „La République en marche“ (LREM) nicht abwarten. Am heutigen Dienstag gründen sie gemeinsam mit anderen Dissidenten, die sich bereits im Laufe der vergangenen Monate und Jahre von LREM distanziert haben, in der Nationalversammlung eine neue Gruppe namens „Ökologie, Demokratie und Solidarität“.

Statt 314 nur noch 295 Sitze

Gewann Macrons Partei, die er erst 2016 als alternative Bewegung zu den klassischen Parteien ins Leben rief, nach den Parlamentswahlen im Juni 2017 insgesamt 314 der 577 Sitze, so verbleiben ihr künftig nurmehr 295. Zur neuen Gruppe, die sich als „unabhängig und offen für alle“ bezeichnet, zählen relativ bekannte Gesichter wie der Öko-Aktivist Matthieu Orphelin und der Mathematiker Cédric Villani, der bei den Kommunalwahlen in Paris eine Kampfkandidatur gegen die LREM-Bewerberin organisiert hatte.

Wie die meisten anderen Kollegen, die LREM nun verließen, gehörte Villani dort zum linken Flügel, der sich durch eine Reihe politischer Entscheidungen nicht mehr vertreten fühlte – von verschärften Einwanderungs- und Sicherheitsgesetzen über ein „Anti-Randalierer-Gesetz“ während der „Gelbwesten“-Proteste bis zur Rentenreform. Generell sind viele von Macrons Kritikern enttäuscht über das gebrochene Versprechen, flache Hierarchien einzuführen: Stattdessen erlebten sie eine autoritär geführte Partei, deren Abgeordnete Beschlüsse von oben nur noch abnicken sollten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.05.2020