Rücktritt nach Querelen um Spitzenposten

Nürnberg.Die jüngste Personalkrise an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat nun auch den Verwaltungsrat der Bundesbehörde erreicht – und dort für ein Nachbeben gesorgt. Nach Querelen um die von dem Aufsichtsgremium abberufene BA-Spitzenmanagerin Valerie Holsboer hat der Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat, Peter Clever, überraschend seinen Rücktritt erklärt. Clever, der dem Verwaltungsrat seit 15 Jahren angehört, hatte Holsboers Abberufung maßgeblich betrieben.

Clever schrieb am Dienstag in einem Brief an den Verwaltungsrat, er habe Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) um Entbindung von seinem Amt gebeten. Er wolle mit dem Schritt den Weg frei machen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Gremien. Die BA stehe vor neuen schwierigen Herausforderungen, für deren erfolgreiche Bewältigung der Verwaltungsrat wesentliche Mitverantwortung trage.

Clever war zuletzt stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Er ist zudem Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Als seinen Nachfolger schlägt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ihren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter vor.

Eigenen Fehler eingeräumt

Die Entscheidung kam für informierte Kreise nicht unerwartet. Eine Rolle habe gespielt, dass er selbst Holsboer für die Position an der Spitze der Behörde vorgeschlagen habe, dies aber bald schon als Fehler habe eingestehen müssen. Vermutungen, Clever sei wegen einer angeblichen Spesenaffäre zurückgetreten, wiesen informierte Kreise zurück.

Der Bundesrechnungshof hatte jüngst überhöhte Ausgaben einzelner Verwaltungsratsmitglieder für Hotels, Flüge und Mietautos bemängelt. In dem Bericht heißt es, die Spesenregelungen des DGB und des Arbeitgeberverbandes seien wesentlich strenger als die, die sich der Verwaltungsrat der Bundesagentur gegeben habe. dpa

