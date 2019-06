Rücktritt vom Rücktritt

Sofia.Überraschende Wende in der Führungskrise bei den oppositionellen Sozialisten in Bulgarien: Parteichefin Kornelia Ninowa (Bild) nahm auf einem Sonderparteitag am Sonntag ihren Rücktritt zurück, den sie wegen der Niederlage bei der Europawahl mündlich erklärt hatte.

Ninowa sagte, sie wolle damit eine für die Partei lähmende Krise an der Spitze vor den Lokalwahlen im Herbst vermeiden. Die parteiinterne Opposition hatte gefordert, dass der Parteitag einen neuen Parteichef bestimmen soll, während Ninowa ursprünglich auf eine Urwahl gesetzt hat – und selbst wieder kandidieren wollte. Ninowas Sinneswandel wurde mit Applaus begrüßt.

Die 50-jährige Juristin leitet Bulgariens älteste Partei seit drei Jahren. Sie wollte bei einem Wahlsieg der Sozialisten (BSP) bei der Europawahl eine vorgezogene Wahl für das Parlament in Sofia durchsetzen. Stattdessen landeten die Sozialisten mit 24 Prozent der Stimmen auf Platz zwei – weit hinter der bürgerlichen Regierungspartei GERB (31 Prozent) von Ministerpräsident Boiko Borissow.

„Ich bin noch nicht tot“

Der parteiinterne Streit nach der Europawahl öffnete die tiefen Gräben zwischen Ninowa und dem Lager um den Chef der Europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten (SPE), dem Bulgaren Sergej Stanischew. Das Gegenlager machte Ninowa direkt für den EU-Wahlverlust verantwortlich. Ninowas Kritiker bemängeln, sie wolle die bulgarischen Sozialisten in eine national-konservative Partei verwandeln.

Ninowa sieht den parteiinternen Streit vielmehr als Konflikt zwischen Lobbys wirtschaftlicher Interessen außerhalb der Partei. „BSP steht nicht zum Verkauf“, betonte sie. Und fügte hinzu: „Ich bin noch nicht tot.“ dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019