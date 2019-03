Rücktritt – von allen Ämtern

Wiesbaden.„Die Sonne scheint. Das wird ein guter Tag. Allen einen guten Start.“ So twitterte der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel gestern Morgen vermeintlich arglos. Dass er wenige Stunden später seinen Rückzug von allen politischen Ämtern noch in diesem Herbst verkünden würde, wusste er da natürlich längst. Nicht aber seine Genossen im Landtag und in der hessischen Parteiführung, und schon gar nicht politische Gegner wie etwa Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Und so schlug die Nachricht vom Ausscheiden des politischen Alphatiers TSG, wie ihn fast alle nach seinen Initialen nennen, in Wiesbaden wie eine Bombe ein. Dass er im November nicht mehr für den SPD-Landesvorsitz kandidieren würde, hatten manche schon erwartet. Aber der Abschied von allen Ämtern inklusive Fraktionsvorsitz, Landtagsmandat und stellvertretendem Bundesvorsitz hatte so gut wie niemand auf der Rechnung.

Dabei habe er sich schon vor einem Jahr und damit auch lange vor der verlorenen Landtagswahl Ende Oktober entschieden, falls es wieder misslingen sollte, nicht noch ein viertes Mal als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten in Hessen anzutreten. Und auch nach dem Wahltag habe sein Entschluss zum Rückzug schnell festgestanden.

Schwerpunkt Entwicklungshilfe

Dennoch sah es kurz darauf so aus, als könnte Schäfer-Gümbel trotz der schweren Wahlniederlage mit dem Absturz von 30,7 auf 19,8 Prozent noch Ministerpräsident einer Ampelkoalition mit Grünen und FDP werden. Am Ende blieb es aber trotz aller Wahlpannen nicht nur bei der knappen Ein-Stimmen-Mehrheit von Schwarz-Grün im Landtag, sondern auch dabei, dass die Grünen mit 66 Stimmen Vorsprung doch noch knapp vor der SPD lagen.

Dass er seinen Entschluss gerade gestern bekanntgab, lag sicher an den Gesprächen, die Schäfer-Gümbel noch tags zuvor mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) über seine neue berufliche Tätigkeit führte: Bei der staatlichen Organisation für Entwicklungshilfe beginnt der Noch-SPD-Politiker am 1. Oktober als neuer Arbeitsdirektor. Mit dem Aufsichtsratschef und Staatssekretär im CSU-geführten Entwicklungsministerium, Martin Jäger, ist er sich einig. An der endgültigen Zustimmung des Aufsichtsrats in Kürze wird nicht mehr gezweifelt. Der ursprünglich einmal für den Posten vorgesehene ehemalige SPD-Staatssekretär Mathias Machnig hat nach heftiger Kritik längst zurückgezogen. Im Vorstand der GIZ sitzt seit 2012 Tanja Gönner (CDU), ehemalige Umweltministerin Baden-Württembergs.

Schäfer-Gümbel versicherte glaubhaft, er freue sich auf die neue Aufgabe. Er habe ja einst Agrarwissenschaften studiert, weil er in die Entwicklungshilfe gehen wollte, und dieses Politikfeld war vor vielen Jahren auch seine erste Zuständigkeit in der SPD-Landtagsfraktion.

Weniger Freude empfanden indes seine politischen Freunde in der Landtagsfraktion, wo die Betroffenheit groß war. Noch wollte Schäfer-Gümbel nichts zu seiner Nachfolge sagen. An der stellvertretenden Fraktionschefin und SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser (48) dürfte aber kaum ein Weg vorbeiführen. „Fraktions- und Parteivorsitz sollten in einer Hand bleiben“, empfahl er nur. Dann aber böte sich erst recht keine Alternative zu der Politikerin aus Schwalbach an.

