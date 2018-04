Ruf nach besseren Kitas

Anzeige

Paris/Berlin.Nach der Entscheidung für eine Kindergartenpflicht in Frankreich werden auch in Deutschland immer eindringlicher mehr Plätze und bessere Qualität für die Kitas gefordert. „Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher, sogar im dramatischen Maße“, sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer in Berlin. Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner betonte gestern: „Wir brauchen einen finanziellen Kraftakt für mehr Plätze und für eine Qualitätsoffensive.“

Hintergrund ist die jüngste Entscheidung der französischen Regierung, dass ab dem kommenden Jahr in Frankreich die Schulpflicht bereits ab drei statt ab sechs Jahren gilt. Gemeint ist der Besuch der dem deutschen Kindergarten vergleichbaren „École maternelle“. dpa