Ruhani: Kampf gegen Terroristen in Syrien muss weitergehen

Teheran (dpa) - Der Kampf gegen Terroristen in Syrien muss nach Worten des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani weitergehen. «Wir wollen Frieden, aber manchmal muss auch für den Frieden gekämpft werden», sagte er beim Syrien-Gipfel in Teheran.

Schon im Vorfeld des Dreiergipfels mit Russland und der Türkei hatte die iranische Führung für einen Angriff gegen bewaffnete Rebellen in der syrischen Provinz Idlib plädiert.

Bei einem Angriff solle alles Mögliche getan werden, um sowohl die Zivilbevölkerung in Idlib zu schützen als auch Terroristen konsequent zu bekämpfen, sagte Ruhani. Teheran, Moskau und Ankara hätten stets das Ziel verfolgt, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden, die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen und umgehend den politischen Prozess und den Wiederaufbau im Land zu beginnen. «Die drei Staaten werden auf Wunsch Syriens diesen Weg bis zum Ende auch weitergehen», sagte der iranische Präsident. Keines der drei Länder werde dem syrischen Volk «jemals irgendetwas diktieren».

Die Türkei will im Norden Syriens mit Truppen präsent bleiben, bis sich die Lage dort geklärt hat. Das kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei dem Gipfel an. Er werde darauf bestehen, dass die Bombardierungen der syrischen Rebellenhochburg Idlib aufhören und eine Waffenruhe erreicht werde, sagte Erdogan.

Die syrische Regierung will das letzte große Gebiet in der Hand der Rebellen zurückerobern. Die Provinz grenzt an die Türkei an, die bereits mehr als drei Millionen Syrer beherbergt. In Idlib hat die Türkei zwölf Beobachtungsposten. Sie ist dort Schutzmacht der Rebellen in einer sogenannten Deeskalationszone.

Nach Ansicht von Kremlchef Putin sollte die syrische Regierung das gesamte Staatsgebiet unter ihre Kontrolle bringen. «Die rechtmäßige syrische Regierung hat das Recht und sollte ihr ganzes nationales Territorium kontrollieren», sagte Putin in Teheran. Eine Lösung für das Bürgerkriegsland sei nur so möglich.

Tausende Menschen protestierten in Idlib gegen die erwartete Militäroffensive. In der Provinzhauptstadt hüllten sich Demonstranten in Flaggen von Oppositionsgruppen und hielten Banner hoch mit Aufschriften wie: «Ich bin ein Bürger Idlibs, und ich habe das Recht, in Würde zu leben.» Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von Zehntausenden Protestierenden in der gesamten Provinz sowie in benachbarten Rebellengebieten.

Die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von Rebellen beherrscht wird. Dominiert werden diese von dem Al-Kaida-Ableger Haiat Tahrir al-Scham, der früheren Al-Nusra-Front. Moskau und Teheran sind der Meinung, dass ohne einen Angriff auf die Terrorgruppen in Idlib der Friedensprozess und ein Wiederaufbau Syriens nicht möglich sind.