Rund 800 000 Demonstranten marschieren durch Hongkong

Hongkong.Bei einer der größten Kundgebungen seit Wochen sind in Hongkong erneut riesige Menschenmassen auf die Straße gegangen, um gegen die Stadtregierung und für Freiheit zu demonstrieren. Während die Organisatoren des Protestmarsches am Sonntag laut lokalen Medien von 800 000 Demonstranten sprachen, schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 183 000. Die Demonstrationen hatten vor einem halben Jahr ursprünglich aus Ärger über ein geplantes Gesetz für Auslieferungen an China begonnen. Inzwischen richtet sich die Bewegung auch gegen den zunehmenden Einfluss der autoritären Führung China. Die zumeist schwarz gekleideten Demonstranten (Bild) trugen Masken mit der chinesischen Flagge, die eine Hand bildet, die den Mund zuhält, und mit der Blüte aus Hongkongs Flagge. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019