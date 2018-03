Russische Diplomaten verlassen London

Anzeige

Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury gefunden worden. Sie wurden nach Londoner Angaben mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet. London bezichtigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als direkten Drahtzieher des Attentats. Auch am Dienstag wiederholte der britische Außenminister Boris Johnson in Interviews diese Aussage.

Laut Johnson gibt es Beweise, dass Moskau auch in den vergangenen Jahren dieses Nervengift produziert und gehortet habe. Der Kreml weist die Vorwürfe strikt zurück: Die Substanz könnte auch in Großbritannien und anderen Ländern hergestellt worden sein, hieß es.

Wegen der Attacke mit einem gefährlichen chemischen Kampfstoff haben sich Deutschland, Frankreich und die USA an die Seite Großbritanniens gestellt. Bei einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Dienstag habe das Thema aber keine Rolle gespielt, sagte ein Kremlsprecher.

Ein russischer Experte und angeblicher Mitentwickler des Nervengifts zweifelte die britischen Vorwürfe an. Das Gift, das für den Anschlag auf Skripal in Großbritannien verwendet wurde, könne auch außerhalb Russlands hergestellt worden sein, sagte der Chemiker Leonid Rink der staatlichen Agentur Ria Nowosti. Auch in Großbritannien gebe es Spezialisten, die dies hätten machen können. In anderen russischen Aussagen wurden außerdem die USA, Tschechien oder Schweden als mögliche Herkunftsländer genannt.

In Prag bestellte der Außenminister Martin Stropnicky deshalb für Mittwoch den russischen Botschafter Alexander Smejewski ein. Er solle die «lügnerische Aussage der russischen Seite» erklären, das bei dem Anschlag verwendete Nervengift Nowitschok könne aus Tschechien stammen.