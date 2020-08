Russland bietet Hilfe an

Wladimir Putin will bei weiterer Zuspitzung in Belarus eingreifen. © dpa

Minsk.Im Machtkampf in Belarus (Weißrussland) ist Russland bereit, seinem Nachbarn bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit Einsatzkräften zu helfen. Es sei eine eigene Reserve für den Fall eines Eingreifens gebildet worden, sagte Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag dem Fernsehsender Rossija 1. Dies sei auf Bitten von Präsident Alexander Lukaschenko in Minsk erfolgt. „Ich hoffe aber, dass es nicht soweit kommen wird.“

Der autoritäre Staatschef in Minsk warf dem Westen indes einen „hybriden Krieg“ gegen sein Land vor. Die Lage in der Hauptstadt von Belarus war angespannter als zuletzt.

Dutzende Festnahmen

Unterdessen löste die belarussische Sonderpolizei OMON in Minsk Proteste gegen Lukaschenko auf und nahm Dutzende Menschen fest. Auch zahlreiche Journalisten kamen vorübergehend in Gewahrsam. Die Sicherheitskräfte mit schwarzen Gesichtsmasken kesselten am Donnerstagabend den Unabhängigkeitsplatz ein, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur von der Stelle berichtete. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020