Russland eröffnet PR-Schlacht um den Corona-Impfstoff

Moskau.Russland verfolgt ehrgeizige Ziele. Schon in dieser Woche sollen die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs ausgeliefert werden. Dann soll mit den ersten Impfungen begonnen werden. Das sagte der Direktor des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau, Alexander Ginzburg, am Dienstag der Agentur Interfax. „Alles läuft nach Plan.“

Das Forschungszentrum hat Sputnik V entwickelt, wie das Mittel in Anlehnung an den sowjetischen Satelliten heißt, der 1957 als erster Raumflugkörper ins Weltall flog. Und das innerhalb von zwei Wochen, wie einer der Entwickler, Denis Logunow, mehreren russischen Medien sagte. Es sei nur deshalb so schnell gegangen, weil die Forscher bereits seit drei Jahren an einem Impfstoff gegen MERS (ebenfalls ein Coronavirus) arbeiteten und bestehendes Material für Sars-CoV2-Impfstoff genutzt hätten.

Das Institut hat eine lange Geschichte, es wurde im 19. Jahrhundert als „Bakteriologisches Kabinett“ des Bakteriologen Philipp Blumenthal gegründet. 1949 wurde es nach dem sowjetischen Tuberkulose-Forscher Nikolai Gamaleja benannt. Das Hauptfeld der Forschung liegt auf dem Gebiet der Epidemiologie, der medizinischen und molekularen Mikrobiologie und der infektiösen Immunologie.

Finanziert wurde Sputnik V (auch Gam-Covid-Vac genannt) vom staatlichen Fonds für Direktinvestitionen. Dafür seien laut Fonds-Leitung vier Milliarden Rubel (umgerechnet knapp 46 Millionen Euro) investiert worden. Mehr als 20 Länder hätten bereits Interesse am russischen Impfstoff gezeigt, hieß es aus dem Fonds. Der Moskauer Bürgermeister teilte in der vergangenen Woche mit, Moskauer Kliniken bekämen die Vakzine bis 3. September. Damit könnten sich Freiwillige impfen lassen. Wer diese Freiwilligen sind, ist weiterhin nicht bekannt. Nur das Alter ist klar: Es dürften sich lediglich 18- bis 60-Jährige impfen lassen. Bereits im Januar 2021 soll die Impfung in Umlauf gebracht werden. Russland plant mit fünf Millionen Impfdosen monatlich.

Die Entscheidungen während der Corona-Krise waren in Russland stets politisch bedingt. Sei es die Verschleierung der statistischen Daten, sei es die verschobene Militärparade zum Ende des Zweiten Weltkrieges, sei es die Abstimmung zur Verfassungsänderung, durch die Wladimir Putin bis 2036 Präsident bleiben könnte. Auch den Wettlauf um den Impfstoff wollte Russland für sich entscheiden und frohlockt nun mit „Wir sind die Ersten“. Bei der Entwicklung an sich mag es zwar nicht stimmen, weil vor allem die Chinesen um einiges weiter sind als die Russen, doch die PR-Schlacht um den Impfstoff hat der Kreml gewonnen. Die Kritik daran wies Moskau von Anfang an als Neid ab.

„Büchse der Pandora“

Als Vertrauensbeweis präsentiert Putin, der um seine Familie sonst ein großes Geheimnis macht, gern eine seiner Töchter. Sie sei Teil des Experiments gewesen und habe sich ebenfalls mit Sputnik V impfen lassen, erklärt er immer wieder. Die Nebenwirkungen? Fieber, mehr sei ihr nicht passiert. Der Impfstoff sei sicher und gut erprobt worden.

Die Erforschung des Impfstoffes begann am 17. Juli, die Registrierung des Vakzins folgte am 11. August. Viel zu schnell, sagen auch Kritiker in Russland. Die Vereinigung der russischen Pharmaunternehmen nannte die Eile der Impfstoffentwickler „ein Relikt des heroischen Paradigmas“ und bat das Gesundheitsministerium bereits vor Wochen in einem Brief um die Verschiebung der Zulassung, weil – so die Pharmakologen – zu wenig Menschen getestet worden seien.

Die Leiterin der Vereinigung, Swetlana Sawidowa, bezeichnete die vorschnelle Registrierung als „Büchse der Pandora“. „Wir wissen nicht, was mit den Menschen passiert, die sich mit einem ungetesteten Impfstoff impfen lassen“, sagte sie. Die Molekularbiologin und Wissenschaftsjournalistin Irina Jakutenko sagte der russischen Online-Plattform „Republic“, den Impfbeginn mit der dritten klinischen Testphase des Impfstoffes gleichzusetzen, sei „schlicht nicht richtig. Wir könnten in eine äußerst unangenehme Situation kommen.“

Zunächst wurde der Impfstoff an Primaten getestet. Später an zwei Gruppen à 38 Freiwilligen, viele von ihnen Militärangehörige oder Menschen, die während der Corona-Krise ihren Job verloren haben. Als Proband bekamen sie 100 000 Rubel (umgerechnet knapp 1200 Euro).

