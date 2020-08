Russland gegen Biden, China gegen Trump

Washington.Im US-Wahlkampf macht Russland nach Erkenntnissen von amerikanischen Geheimdiensten Stimmung für Präsident Donald Trump und gegen dessen Herausforderer Joe Biden. Moskau bemühe sich, den designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten zu „verunglimpfen“, erklärte das Büro des US-Geheimdienstkoordinators in Washington. China und der Iran wiederum wollten Trumps Wiederwahl verhindern, hieß es. Weniger als 100 Tage vor der Wahl äußerten sich die Dienste „besorgt über die anhaltenden und potenziellen Aktivitäten“ aller drei Länder.

Pelosi fordert mehr Informationen

Russland nutze „eine Reihe von Maßnahmen“, um den früheren Vizepräsidenten Biden zu verunglimpfen. Kreml-nahe Akteure nutzten zudem soziale Medien, um die Kampagne des Republikaners Trump zu unterstützen, hieß es.

Trump sagte zu dem Bericht, die Deutung seiner Geheimdienste sei nur eine von verschiedenen Möglichkeiten. „Die letzte Person, die Russland im Amt sehen will, ist Donald Trump, weil niemand jemals härter mit Russland umgegangen ist als ich“, behauptete der Präsident vor Journalisten. US-Geheimdienste sind überzeugt, dass sich Moskau bereits 2016 zu seinen Gunsten eingemischt hat, Trump bestreitet das.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, forderte die Geheimdienste auf, weitere Informationen zu veröffentlichen. „Die Menschen in Amerika müssen erfahren, was die Russen in diesem Fall machen“, sagte Pelosi. Zudem kritisierte sie, dass die Geheimdienste die Bedrohung Russland wohl aus politischen Gründen mit jener aus China gleichsetzten. China mische sich „nicht wirklich in die Präsidentenwahl ein. Gewählt wird am 3. November.

Peking will nach Ansicht der Geheimdienste eine zweite Amtszeit Trumps verhindern, weil man ihn für „unberechenbar“ halte. Auch Trump behauptete, China wünsche sich nichts sehnlicher als einen Sieg seines Gegners.

Unterdessen versucht Trump, seine Corona-Pleiten zu kaschieren: Mehr Geld für Arbeitslose, weniger Zwangsräumungen zahlungsunfähiger Mieter und weniger Sozialversicherungsabgaben – diese Teile eines Corona-Konjunkturpakets hat er am Samstag (Ortszeit) per Verfügung angeordnet, einen Tag nachdem die Verhandlungen darüber im US-Kongress gescheitert waren. Es war jedoch so gut wie sicher, dass es schon bald Klagen dagegen geben würde. Nach Meinung von Kritikern stehen Teile seiner Verfügungen auf dünnem Eis, denn alle Maßnahmen, die neue Finanzmittel erfordern, bedürfen der Zustimmung des US-Kongresses. Dort wären die Republikaner auf einen Kompromiss mit den Demokraten angewiesen. dpa

