Russland jubelt über Trumps Europapolitik

Konflikt mit der Nato: Im Hauptquartier des Militärbündnisses hatten viele geahnt, dass der Gipfel mit Trump schwierig werden würde. Letztendlich wurden aber sogar die schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Im Streit mit Ländern wie Deutschland drohte Trump hinter verschlossenen Türen, „sein eigenes Ding“ zu machen, sollten die Bündnispartner nicht sofort ihre Verteidigungsaufgaben auf zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Erst in einer Krisensitzung konnte dafür gesorgt werden, dass die Auseinandersetzung nicht eskalierte.

Russland als großer Gewinner: Für Russland ist Trumps Reise ziemlich gut verlaufen – so gut, dass der US-Präsident in Polit-Talkshows schon als „unser Mann“ bezeichnet wird. Die Nato ist für Russland ein Gegner. Deshalb mag Moskau das von Trump durchgeboxte Bekenntnis zu höheren Rüstungsausgaben nicht gefallen. Die Unruhe, die er im Bündnis auslöste, wurde aber interessiert verfolgt. Wegen der Erdgaspipeline Nord Stream machte Trump zwar Merkel Vorhaltungen – nicht aber Russland, dem Hauptinvestor. Auch den Gipfel in Helsinki kann Russland als Sieg verbuchen. Putin wurden keine Zugeständnisse abverlangt. Und Trump sprach von den „ersten Schritten in eine strahlendere Zukunft“ der russisch-amerikanischen Beziehungen.

Heftige Kritik in den USA: Noch bevor Trump wieder zurück war, braute sich in Washington ein Gewitter zusammen. Republikaner gingen auf Distanz zu ihrem Präsidenten. Das kommt nicht oft vor. Die Demokraten schäumten. Auch bei den Geheimdiensten stieß Trumps Kuschelkurs in der Frage einer Einmischung Russlands in die US-Wahl sauer auf – daran dürfte sich auch nach seinem Zurückrudern nichts geändert haben. Geheimdienstkoordinator Dan Coats stellte klar, dass sich an der Einschätzung der Dienste nichts geändert habe: Russland habe sich in die Wahl eingemischt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018