Russland stellt das Virus ab

Moskau.Hellblau geht spazieren. Zusammen mit Gelb. Am Tag darauf folgt Dunkelblau. Die Moskauer Stadtverwaltung hat jedes Haus in der Stadt, der größten in Europa, in sechs Farben eingeteilt und den Menschen in diesen Häusern an drei Tagen in der Woche Ausgang gewährt. „Spaziergänge nach Plan“, nennt sie das, nachdem die Moskauer coronabedingt mehr als zwei Monate lang zu Hause bleiben mussten, lediglich das Einkaufen, der Gang zur Apotheke und das Ausführen des Hundes – 100 Meter von der Wohnadresse entfernt – waren erlaubt. Es sei ein zweiwöchiges Experiment, erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin. Die Farbübung ist Teil von größeren Lockerungen in der Stadt. Shoppingmalls haben nun geöffnet, bleiben aber weitgehend leer, chemische Reinigungen empfangen Kunden, in der Stadt bilden sich zur Rushhour wieder Staus. Moskau erwacht zum Leben, auch wenn die strikte „Selbstisolation“ samt Passierscheinen weiterhin gilt. Wie auch die Masken- und Handschuhpflicht.

Nach offiziellen Angaben sind in Russland knapp 450 000 Menschen an Covid-19 erkrankt. Täglich melden die Behörden etwa 9000 neue Infektionsfälle. Der Kreml bezeichnet das als „stabile Lage“ und will den Eindruck vermitteln, alles im Griff zu haben. Mögen da auch Ärzte in der Nordkaukasus-Republik Dagestan mit Hilferuf-Videos, in denen infizierte Krankenschwestern in Regalen eines Abstellraums liegen, auf die drohende medizinische Katastrophe in der Region aufmerksam machen. Mögen die Kranken in Zelten vor Krankenhäusern in Nowosibirsk, der drittgrößten russischen Stadt, auf ihre Behandlung warten oder mag die von Ärzten erstellte Liste, auf denen tote Mediziner verzeichnet sind, die mit Covid-19-Patienten zu tun hatten, Tag für Tag länger werden.

Zynismus macht sich breit

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, selbst genesen von Covid-19, bezeichnete Nachrichten über tote Ärzte als „Provokation“. Alexander Mjasnikow, der Leiter des russischen Coronavirus-Monitoring-Informationszentrums, sagte: „Wer sterben muss, wird sterben.“ Folgen hat ein solcher Satz keine. Das Gesundheitsministerium riet dazu, symptomfreie Corona-Fälle gar nicht erst in die Statistik einfließen zu lassen. Während die Moskauer Stadtverwaltung auf allen Kanälen darauf verweist, die Selbstisolation gelte bis mindestens Mitte Juni, findet ab diesen Samstag ein Bücherfest auf dem Roten Platz statt. Man könne ja einen Passierschein dafür beantragen, heißt es in der Ankündigung. Widersprüchliche Aussagen sind die Begleiter der Krise. Im Land vertraut niemand niemandem, weder der Staat seinem Volk noch das Volk dem Staat. Auch untereinander vertrauen sich die Menschen nicht. Zynismus hat sich breit gemacht.

Die Krise offenbart, wie dysfunktional das System Putin ist. Der Präsident selbst vermittelte erst Zurückhaltung, mittlerweile pflegt er eine gelangweilte Haltung. Das Virus hatte die politischen Pläne im Land durcheinandergewirbelt. Mit einer verstörenden Verbissenheit sollen die Hauptereignisse nun nachgeholt werden. Die Militärparade zum Ende des Zweiten Weltkrieges, die Putin verschoben hatte, findet nun am 24. Juni statt. Die Soldaten üben bereits in Masken.

Schlechte Umfragewerte

Auch die Abstimmung über die Verfassungsänderung – im April ebenfalls verschoben – wird am 1. Juli abgehalten. Die Kampagne, die die Wahlkommission euphemistisch „Information“ nennt, ist in vollem Gange, nahezu jede Werbetafel in Moskau verweist auf die Abstimmung, mit der Putin sich die Möglichkeit verschafft, auch nach 2024 an der Macht zu bleiben.

Der Kreml ist ungeduldig und beruhigt die Bevölkerung damit, dass genug Betten zur Behandlung von Covid-19 vorhanden seien. Die Zustimmungswerte für Putin sind laut Umfragen so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Parade und die Abstimmung sollen das Gefühl von Geschlossenheit hervorrufen. Doch sie könnten das genaue Gegenteil bewirken. Viele Menschen erwarten wirtschaftliche Hilfen vom Staat, keine patriotische Inszenierung von Stärke.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020