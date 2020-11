Russlands erlebt jetzt einen Corona-Tsunami

Moskau.Der schwarz gekleidete Kraftprotz am Eingang des Nobelcafés Rukaw ärgert sich offenbar, dass er keine Gesichtskontrolle durchführen kann. „Bei uns herrscht Maskenpflicht“, knurrt er und fixiert das blaue Stoffteil vor dem Gesicht eines Besuchers, als trüge dieser eine Clownsnase. Die paar sonnenstudiobraunen Pärchen im Inneren haben ihre Masken längst abgelegt. Für die gut betuchten Gäste ist der Mund-Nasen-Schutz nur noch Formsache, wie für die meisten Moskauer. Obwohl die Corona-Pandemie viel heftiger zuschlägt als noch im Frühjahr.

Immer mehr Tote

Am Mittwoch starben in Russland 507 Menschen an Covid-19, ein neuer Rekord. Am selben Tag gab es 23 675 Neuinfektionen. Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-Universität (USA) haben sich 2,14 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt – damit liegt Russland weltweit auf Rang fünf. 37 538 Todesfälle wurden verzeichnet. Bereits Ende September hatte das Gesundheitsministerium gemeldet, die 130 000 Intensivbetten des Landes seien zu 90 Prozent belegt. Das ist in der Tat ein wahrer Corona-Tsunami.

Dies sind jedoch nur die amtlichen Angaben. Experten glauben, dass die Dunkelziffer viel höher liegt. Trotzdem hat bisher nur die sibirische Republik Burjatien einen Lockdown angeordnet. In Moskau und anderen Großstädten bleiben Restaurants, Kneipen, Friseursalons und Einkaufszentren geöffnet. Doch die scheinbare Normalität trügt. Nachrichten werden häufig informell ausgetauscht. Eine infizierte Rentnerin erzählte bereits vor Wochen, ihre Intensivstation sei überfüllt gewesen. Im Netz kursieren Videos von sibirischen Klinikkellern, wo sich die Leichen stapeln.

Am Anfang der Pandemie hatte Präsident Wladimir Putin die Seuche weitgehend ignoriert. „Alles halb so schlimm“, lautete seine Botschaft. Als sich das Virus im Frühjahr immer schneller ausbreitete, verbarrikadierte sich Putin in einem Moskauer Vorort und reichte den Schwarzen Peter an die Gouverneure in den Regionen weiter. Mit einer Maske sah man ihn fast nie.

Doch neuerdings gibt sich die Regierung besorgt – und macht gleichzeitig auf Optimismus. Bereits im August stellte Putin den Impfstoff „Sputnik V“ vor – die weltweit erste Substanz, die dem Virus den Garaus machen sollte. Bislang läuft allerdings noch die Testphase. Eine seiner beiden Töchter habe sich bereits impfen lassen, sagte der Kremlchef. Und warum hält sich Putin noch zurück? „Bei uns hat die Impfung der breiten Bevölkerung noch nicht begonnen. Das Staatsoberhaupt kann natürlich nicht als Freiwilliger daran teilnehmen“, erklärte sein Sprecher Dmitri Peskow.

Lena, eine Ärztin, bleibt skeptisch. Noch sei unklar, was der Impfstoff tauge. Seit Monaten kündigten Russlands Offizielle den baldigen Beginn von Massenimpfungen an, „Sputnik V“ sei angeblich hocheffektiv und preiswert. Aber Lena kritisiert, dass wissenschaftliche Detailinformationen bisher fehlten. Viele Bürger teilten die Zurückhaltung. Nach einer Umfrage des Lewada-Zentrums sind nur 36 Prozent der Russen bereit, sich kostenlos „Sputnik V“ injizieren zu lassen.

Dennoch rühren die Behörden die Propaganda-Trommel: Alle Hoffnungen ruhen auf einer Impfoffensive. „Sputnik V“ sowie „EpiWakKorona“ sind in Russland schon amtlich angemeldet, ein dritter Impfstoff wird laut Putin dieser Tage registriert. Ende Oktober hatte der Präsident erklärt, „Sputnik V“ sei bereits in allen Regionen eingetroffen. „Ich hoffe, wir können Ende des Jahres mit massenhaften Impfungen beginnen“, betonte er. Daraus wird wohl nichts. Noch befinden sich „Sputnik V“ und „EpiWakKorona“ in der Testphase. Die Entwickler von „Sputnik V“ im Moskauer Gamaleja-Forschungszentrum versichern, 92 Prozent der mittlerweile Geimpften zeigten eine Immunität gegen Covid-19. Aber ebenso wie zu westlichen Corona-Vakzinen gibt es bisher nur unvollständige Angaben über seine tatsächliche Wirkung. Und da ist noch ein anderes Pro-blem: Offensichtlich fehlen die nötigen Fabriken für die Impfstoffe.

Macron soll helfen

Wie das Wirtschaftsmagazin „Challenges“ berichtet, bat Putin seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron Anfang November um Mithilfe bei der Produktion von „Sputnik V“. Zuvor hatte der russische Staatschef von Problemen gesprochen, die mit dem Fehlen von „Eisen“ sowie von Herstellungstechnik für den Impfstoff zusammenhingen. Mediziner sind sich sicher: Um die Pandemie zu stoppen, müsse man etwa die Hälfte der Bevölkerung – also 70 Millionen Menschen – impfen. Mit jeweils zwei Dosen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020