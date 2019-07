Saarland-Trio in Berlin

Berlin/Saarbrücken.Im Bundeskabinett wird jetzt immer mehr „gudd geschafft“. Und drei von 15 Ministern können Saarländisch „schwätze“. Das Saarland ist das kleinste Flächenland Deutschlands, hat aber auf der Berliner Bühne immer mehr zu melden. Zwei Saarländer waren bereits im Kabinett vertreten: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD). Aus dem Duo ist mit der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die am Mittwoch im Bundestag vereidigt wird, ein Trio geworden.

Altmaier ist derzeit im Urlaub, er kümmert sich dann gerne um den seinen Garten in Rehlingen-Siersburg. Von da aus ist es nur einen Katzensprung nach Saarlouis, wo Maas herkommt. Und Kramp-Karrenbauer wohnt in Püttlingen mit ihrer Familie. In „Piddlinge“, wie die Stadt im Saarländer Dialekt heißt, ist „AKK“ nur „es Annegret“. Hier schätzt man ihre umgängliche Art, sie „schwätzt“ dann gerne Saarländisch.

Osten unterrepräsentiert

Im Saarland ist man auf das Saar-Trio am Kabinettstisch mächtig stolz. „Drei Saarländer in drei bedeutenden Ressorts der Bundesregierung – Außen, Wirtschaft und jetzt auch Verteidigung –, dies hat es bislang noch nie gegeben“, twitterte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) vergangene Woche. Andere fragen sich stirnrunzelnd, wie die Saarländer das wohl geschafft haben. Und längst wird – wohl eher augenzwinkernd – von einer „Saarlandisierung“ des Berliner Politik-Betriebs gesprochen.

Drei von 15 – da können nur noch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen und Bayern mithalten. Bei Bayern liegt das daran, dass die CSU Koalitionspartner ist. Aus Niedersachsen dagegen kommt nur noch ein Kabinettsmitglied, nämlich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Auf Unionsseite ist das große Flächenland gar nicht mehr vertreten – dafür ist aber die Niedersächsin Ursula von der Leyen nun zur künftigen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Vor allem aber der Osten ist im Kabinett unterrepräsentiert.

Erfolgreicher Landesverband

Für den Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun ist die starke Saar-Präsenz im Kabinett eher Zufall. Er könne auch nicht erkennen, dass Saarländer einen anderen Politikstil pflegten als Politiker in anderen Bundesländern, sagte er in Berlin. Nur so viel: „Die meisten Saarländer sind eher ein bisschen pragmatischer.“ Vermutlich wichtiger sei, dass die schon seit 20 Jahren im Land regierende Saar-CDU „als Erfolgsfall innerhalb der CDU“ gelte und somit mehr Einfluss auf die Bundespartei habe als weniger erfolgreiche Landesverbände.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic, der aus Saarbrücken kommt, meint augenzwinkernd: „Wir Saarländer sind nicht nur kompetent und verlässlich, sondern wirbeln mit unserer weltoffenen und geselligen Art das Berliner Parkett einfach auf.“ Einen vergleichbaren Einfluss wie das CSU-regierte Bayern werden die drei Saarländer trotzdem nicht entfalten können. Beim Kohleausstieg ist immerhin ein gewisser Einfluss des Saarlandes zu spüren. Denn im Zuge des geplanten schrittweisen Endes bis 2038 sollen nun neben Braunkohlerevieren auch strukturschwache Standorte mit Steinkohlekraftwerken Millionenhilfen bekommen – das zielt vor allem auf das Saarland.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019