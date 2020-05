Sagt Michelle Obama doch „Ja“?

Washington.Michelle Obama bräuchte nur „Ja“ zu sagen. Dann könnte das gerade erst geformte Komitee, das den designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten bei der Auswahl seines Vizepräsidentschaftskandidaten berät, seine Arbeit gleich wieder einstellen. „Ich würde sie sofort nehmen“, verriet Joe Biden seine Gefühle für die frühere First Lady vor einigen Tagen in einem Interview mit einem Lokalsender in Pittsburgh. „Sie ist brilliant. Sie kennt sich aus. Sie ist eine feine Frau.“ Das Problem ist nur, dass die laut einer YouGov-Umfrage „am meisten bewunderte Frau der Welt“ kein Interesse daran zeigt, in die Niederungen der Politik hinabzusteigen. So steht es schwarz auf weiß in Michelle Obamas 2018 erschienenem Bestseller „Becoming“. „Ich habe nicht die Absicht, für ein Amt anzutreten.“

In der Geschichte der US-Politik haben das schon viele behauptet, bevor sie später das genaue Gegenteil davon taten. Wohl auch deshalb signalisierte der 77-jährige Biden bereits drei Mal, dass er Obama fragen würde, sein „Running Mate“ zu werden, „wenn ich nur eine Chance hätte.“ Die überaus beliebte Afroamerikanerin aus der armen „Southside“ von Chicago begeistert den progressiven Flügel der Demokraten und stammt zudem noch aus dem Mittleren Westen, der für Bidens Wahlchancen im November entscheidend ist. Die ehemalige rechte Hand Barack Obamas im Weißen Haus und enge Familienfreundin Valerie Jarrett sagt jedoch, Michelles Aversion gegen die Politik sei echt. Es gebe genügend andere potenzielle Kandidatinnen für das Amt, „die ihre eigene Star-Power mitbringen“.

Warren wieder im Rennen

Immer wieder genannt und in Umfragen bei den Demokraten ganz vorn steht Elizabeth Warren, die Biden nach ihrem Ausscheiden als Präsidentschaftskandidatin Mitte April unterstützte. Das Beraterteam Bidens zeigte sich nicht nur von der Fähigkeit Warrens beeindruckt, das linke Lager für den Kandidaten zu mobilisieren. Sondern auch von ihrer entschlossenen Verteidigung des Kandidaten gegen die wenig glaubhaften Belästigungsvorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin von vor fast drei Jahrzehnten. Allein der vorübergehende Verlust eines Senatssitzes der Demokraten in Massachusetts wäre ein handfester Nachteil. Und dass Warren nicht auf Rückendeckung des engen Biden-Freundes James Clyburn zählen kann, der die politische Wiederauferstehung des abgeschlagenen Kandidaten erst in South Carolina und dann am Super-Dienstag möglich gemacht hatte. „Es wäre prima, wenn er eine schwarze Frau auswählen würde“, legte sich der ranghöchste afroamerikanische Kongressabgeordnete in einem Interview fest. So sehen es eine Reihe von Aktivisten, die darauf hinweisen, wie wichtig die Kernwählerschaft der schwarzen Frauen für die Demokraten ist.

Niemand brachte sich aggressiver ins Spiel als Stacey Abrams, die 2018 knapp das Rennen um das Gouverneursamt von Georgia verlor. Auf NBC verteidigte sie ihr offenes Werben mit ihrer Herkunft. „Als junges schwarzes Mädchen, das in Mississippi aufwuchs, habe ich gelernt, mich für mich selber stark zu machen, weil es sonst niemand tat.“ Ihre afroamerikanischen Mitbewerberinnen gehen traditioneller vor, indem sie Dritte vorschicken, oder ihr Interesse durch die Blume ausdrücken. Wie zum Beispiel die Senatorin aus Kalifornien Kamala Harris, die ehemalige Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice oder Val Demings, eine Managerin im Impeachment-Prozess.

Für ein Wunder beten

„Ja“ sagen zu einem Angebot für den Vizepräsidentenposten würden auch zwei prominente Politikerinnen aus dem Mittleren Westen. Die Senatorin aus Minnesota Amy Klobuchar punktete bei Biden mit ihrem Ausstieg aus dem Rennen um die Nominierung am Vorabend des Super-Dienstags und könnte dem Kandidaten bei moderaten Wählern helfen. Diesen Vorzug hätte auch die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die während der Corona-Krise zur Lieblingsfeindin von Donald Trump geworden ist.

Cedric Richmond, der Bidens Auswahlkomitee angehört, sagt, vor dem Sommer werde Biden keine Entscheidung treffen. Neben persönlichen Begegnungen gehört zu dem Verfahren auch das Schaulaufen bei gemeinsamen Auftritten mit potenziellen Vizepräsidentschaftskandidaten. All das könnte sich der Kandidat sparen, wenn das Wunder passierte, für das der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton nach eigenem Eingeständnis jeden Tag betet. „Gott, lass Michelle Obama bitte Joe Bidens Running Mate sein.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020