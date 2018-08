Sanierungsbedarf auch hierzulande

Anzeige

Rheinland-Pfalz: Rund 80 Prozent der Brücken von Bund, Land und Kreisen sind nach Ansicht des Verkehrsministeriums in einem guten bis ausreichenden Zustand. Damit hat ein Fünftel der Brücken keine guten Noten erhalten. Die Landesregierung sieht jedoch keine Risiken für die Autofahrer. Insgesamt gibt es 7500 Brücken in Rheinland-Pfalz. Die schlechteste Bewertung ging mit 3,7 zum Beispiel an eine Brücke (L 523) unter der Anschlussstelle Frankenthal-Nord der Autobahn 6 oder an eine Brücke der Bundesstraße 10 bei Landau-Godramstein. Das geht aus einer Liste der Bundesanstalt für Straßenwesen hervor. Die Note eins gab es etwa für die Otterbachbrücke der B 9 bei Jockgrim (Germersheim). dpa

Donnerstag, 16.08.2018