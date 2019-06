Sanktionen, Sabotage, Seeminen

Washington.Handfeste Beweise für die iranische Urheberschaft der Angriffe auf die beiden Handelsschiffe haben die USA bisher nicht vorgelegt. Das für die Region zuständige „Central Command“ der US-Streitkräfte präsentierte lediglich ein grobkörniges Schwarzweiß-Video mit einer Chronik. Die Bilder lassen Personen erkennen, die etwas von dem japanischen Tanker „M/T Kokuka Courageous“ entfernen. Die Militärs sprechen von einer „magnetischen Seemine“, die nicht explodiert sei. Wer die Personen auf den Aufnahmen sind, bleibt ebenso im Ungewissen, wie die Frage, wer die Mine dort angebracht hatte.

Ungeachtet dessen zeigen der US-Präsident und sein Außenminister mit dem Finger auf den Gottesstaat. „Iran hat es gemacht“, erklärte Donald Trump am Freitag auf seinem Haussender Fox und verwies auf das Video. „Sie wollten Beweise beseitigen“, behauptet der Präsident. „Das ist eine Nation des Terrors.“ Auch Mike Pompeo blieb den Reportern weitere Details schuldig, als er bereits am Donnerstag vor die Kameras trat. Im Hintergrund liefen im Presseraum dramatische Aufnahmen der beiden brennenden Tanker, die am Morgen im Golf von Oman angegriffen worden waren. Bei dem zweiten Schiff handelte es sich um die „Front Altair“, die einer norwegischen Rederei gehört.

Pompeo sagte, es sei die Einschätzung der US-Regierung, dass Teheran hinter den Anschlägen steckt. „Diese nicht provozierten Attacken stellen eine klare Bedrohung des internationalen Friedens und Sicherheit dar.“ Iran bestreitet jede Verantwortung für die Angriffe. „Ohne jegliche faktischen Beweise oder irgendwelche Indizien wird Iran sofort beschuldigt“, klagt Außenminister Mohammed Dschwawad Sarif, der die von Trump verhängten Sanktionen als „ökonomischen Terrorismus“ und die Aufkündigung des Atomvertrags als „Sabotage-Diplomatie“ bezeichnet.

Analysten stellen einen Zusammenhang zwischen dem ersten Besuch eines japanischen Ministerpräsidenten in Iran und dem Angriff auf das japanische Handelsschiff her. Shinzo Abe habe eine Botschaft des US-Präsidenten überbracht und sei bei dem geistlichen Führer des Regimes, Ajatollah Ali Chamenei, abgeblitzt. „Trump hat es nicht verdient, Botschaften auszutauschen“, beschied der Ajatollah seinem Gast.

„Niemand will einen Krieg“

Ob iranische Hardliner diese Abfuhr mit den Angriffen verstärken wollten, oder eine andere Partei die Vorfälle inszenierte, um im Persischen Golf zu zündeln, bleibt nach aktueller Faktenlage unklar. Motive lassen sich auf verschiedenen Seiten erkennen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte vor „einer Spirale der Eskalation“, die unbedingt vermieden werden müsse. Berlin verlangte eine Untersuchung der Vorfälle. China drängte ebenfalls auf Umsicht. „Niemand will einen Krieg im Golf“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Durch den Golf von Oman und die Straße von Hormus im Persischen Golf werden rund ein Drittel der gesamten Rohöl-Reserven der Welt und andere wichtige Handelsgüter transportiert. Iran hatte als Reaktion auf die US-Sanktionen damit gedroht, die Meerenge zu blockieren. Der Weltsicherheitsrat prüft, ob Handelsschiffe künftig von Kriegsschiffen begleitet werden dürfen.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen zwei Flugzeugträger, eine B52-Bomberstaffel sowie 1500 zusätzliche Soldaten in die Region geschickt. Während Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater John Bolton mit den Säbeln rasselten, signalisierte Trump Verhandlungsbereitschaft mit den Mullahs.

