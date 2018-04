Saudischer Kronprinz: Israelis haben Recht auf eigenes Land

Anzeige

Washington (dpa) - Saudi-Arabiens Königshaus hat dem israelischen Volk nach jahrzehntelanger Gegnerschaft überraschend das Recht auf einen eigenen Staat zugebilligt. Kronprinz Mohammed bin Salman sagte dem Magazin «The Atlantic»: «Ich glaube, dass Palästinenser und Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben.»

Um für alle in der Region Stabilität zu gewährleisten und «normale Beziehungen» zu unterhalten, bedürfe es jedoch eines Friedensabkommens, sagte er. Der Sohn von König Salman gilt als eigentlicher starker Mann in dem nach streng islamischen Grundsätzen regierten Königreich.

Saudi-Arabien hat bislang keine diplomatischen Beziehungen zu Israel, ist allerdings nach Einschätzung von Beobachtern grundsätzlich zu einer Normalisierung des Verhältnisses bereit. Gleichzeitig unterstützt es die Palästinenser.

Auf die Frage, ob er religiös begründete Einwände gegen die Existenz Israels habe, sagte der 32-jährige Prinz: «Wir haben religiöse Bedenken in Bezug auf die Zukunft der heiligen Moschee in Jerusalem und die Rechte des palästinensischen Volkes.» Und weiter: «Wir haben nichts gegen irgendein anderes Volk.» Er glaube, «dass jedes Volk, überall, das Recht hat, in seinem friedlichen Staat zu leben».