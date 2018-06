Schärfere Kontrollen für Schulschwänzer ?

Anzeige

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Sandra Bollmann

Sicher ist es wichtig, genauer hinzuschauen – ansonsten könnte der verfrühte Start in die Ferien tatsächlich ausarten. Aber Kontrollen wie bei einem Polizeistaat? Weil Familien eine gute Gelegenheit nutzen und einen günstigen Flug ergattert haben? Das ist doch wohl mehr als übertrieben. Vor allem, wenn man sich anschaut, was sich in der Woche vor Schuljahresende in den Klassenzimmern abspielt: Oft fast nichts – außer Filme schauen. Die Arbeiten sind geschrieben, die Noten stehen fest. Wegen Klassenfahrten oder Weiterbildungen fällt eine Stunde nach der anderen aus. Es gibt sogar Schüler, die nach dem ersten Klingeln gleich wieder in den Bus nach Hause gestiegen sind, weil überhaupt kein Unterricht stattfand. Eine Ausnahme – gewiss. Aber wie soll man seinem Nachwuchs glaubhaft vermitteln, dass er bis zum letzten Pausenklingeln im Klassenzimmer auszuharren hat, wenn sich in der Schule schon die große Lässigkeit ausgebreitet hat? Dann doch lieber ein Auge zudrücken, wenn sich eine Familie etwas früher in den – oft dringend nötigen – Urlaub verabschiedet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018