Schäuble warnt Merz-Fans vor Rache

Wolfgang Schäuble ruft seine Partei zur Besonnenheit auf. © dpa

Berlin.Nach dem knappen Sieg von Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zum CDU-Vorsitz hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die unterlegenen Lager seiner Partei vor Rachegedanken gewarnt. „Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht. So geht Demokratie nicht“, erklärte er der „Bild“-Zeitung. Kramp-Karrenbauer selbst wies Darstellungen zurück, die Partei sei durch den Wettkampf zwischen ihr, Friedrich Merz und Jens Spahn gespalten. „Die Unterschiede sind geringer als man denkt“, sagte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“.

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verlangte Disziplin von der CDU. „Es gibt Enttäuschungen. Das verstehe ich sehr wohl“, sagte er der „Rheinischen Post“. „Aber es gibt keinen Grund, sich in die Schmollecke zu stellen.“ Schäuble hatte sich wenige Tage vor der Wahl der neuen Parteispitze für den früheren Unionsfraktionschef Merz ausgesprochen und damit erhebliche Unruhe ausgelöst. Seit der knappen Niederlage von Merz auf dem Hamburger Parteitag wächst in der CDU die Sorge, dass sich die Gräben zwischen den Parteiflügeln vertiefen könnten. Im konservativen Lager herrscht große Enttäuschung.

Interesse an Liberalen wächst

FDP-Chef Christian Lindner sagte gestern, „eine ganze Reihe von Persönlichkeiten“ aus der CDU habe nach Merz’ Niederlage Kontakt zur FDP aufgenommen. „Es sind überwiegend natürlich Persönlichkeiten, die sich dem Wirtschaftsflügel oder dem Wirtschaftsrat der CDU nahe fühlen“, präzisierte er. „Wer eine neue Strategie und neue Inhalte bei der Union vermisst, der ist nicht allein“ und könne eine neue politische Heimat bei der FDP finden, warb Lindner. Merz gilt als Vertreter des konservativen und wirtschaftsliberalen Flügels der CDU. Im kommenden Jahr steht die Europawahl an sowie drei Wahlen in den östlichen Bundesländern. Dabei geht es für die CDU vor allem auch darum, die AfD klein zu halten. In Thüringen und Sachsen liegt die AfD Umfragen zufolge über 20 Prozent, in Thüringen mit dem Rechtsaußen Björn Höcke sogar fast gleichauf mit der CDU.

Führende CDU-Politiker im Osten setzen auf die Unterstützung von Merz in den anstehenden Landtagswahlkämpfen. „Friedrich Merz muss uns helfen, da setze ich sehr darauf. Er genießt sehr viel Sympathie und Zustimmung vor Ort bei den Leuten an der Basis“, sagte der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring der Deutschen Presse-Agentur. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte: „Friedrich Merz wird eingeladen, selbstverständlich. “ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018